Iran | la risposta del ministro degli esteri | Javad Zarif

(Di venerdì 4 maggio 2018) Iliano,, ha annunciato in un videomessaggio diffuso su Facebook e Youtube, che qualora gli Usa lasciassero l'accordo del 2015, raggiunto secondo la formula 5+1 (tra, Usa, Cina, Russia, Regno Unito e Francia), l'sarà libero di non rispettarlo. È questo l'avvertimentoiano in vista del 12 maggio, data in cui il presidente Trump dovrà comunicare le sue intenzioni circa l'accordo. Trump si aspetta nuovi negoziati per un nuovo accordo, mentre le principali cancellerie europee punterebbero a 'rivederlo' senza stravolgerlo e senza tenere la posizione radicale adottata da Washington....