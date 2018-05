iPhone X il più venduto per Strategy Analytics | un flop per gli operatori

Prossimo alla conferma iPhone SE 2 : più vicino del previsto - con queste caratteristiche : Dopo tanto parlare abbiamo finalmente dei dettagli più precisi riguardo il Prossimo iPhone SE 2, device che si presumeva potesse essere presentato tra la fine di maggio e l'inizio di giugno e che invece, secondo gli ultimi rumors, si dice arriverà anche prima, fin dalle prime battute del mese Prossimo. Ne dà notizia il portale '9to5mac', sulla base delle indicazioni suggerite presumibilmente ad un produttore di cover, che sappiamo richiedere dei ...

Un mese e poco più per iPhone SE 2? Lo suggeriscono alcuni documenti : Potrebbe starsi avvicinando il momento di iPhone SE 2, stando ad una ricerca effettuata da Consumac all'interno di alcuni fascicoli depositati presumibilmente dall'azienda californiana presso l'Eurasian Economic Commission. Si parla di 11 esemplari, che dovrebbero però coincidere a tutte le possibili varianti che verranno sfornate del melafonino (per quanto riguarda i tagli di memoria e le nuance cromatiche). Nel database in questione i ...

Aggiornamento iOS 12 mancante su quali iPhone e iPad? Più che probabile lista : L'uscita di iOS 12 non è poi così lontana, almeno nella sua prima beta per gli sviluppatori, visto l'avvicinarsi dell'appuntamento WWDC 2018 del 4 giugno in cui certamente Tim Cook e il suo entourage presenteranno al mondo il successore di iOS 11. Saranno sicuramente molti i possessori di un iPhone e iPad che si chiedono appunto se il loro melafonino o tablet riceverà un nuovo major update e per questo cercheremo di dare una risposta a questo ...

Troppo alto il prezzo iPhone X? Il successore costerà ancora di più - Apple non demorde : Se qualcuno a fine 2017 ha avuto da ridire sul prezzo iPhone X che in Italia ad esempio ha toccato quota 1400 euro nella sua versione più accessoriata, ecco che potrebbe restare spiazzato dal costo del successore del modello premium che dovrebbe spostare l'asticella del valore commerciale del device Apple ancora più in alto. Quale sarà la strategia di Apple al riguardo? Gli analisti di UBS Steven Milunovich e Benjamin Wilson non hanno dubbi, ...

“Non fatelo o addio iPhone”. Panico tra gli utenti dopo le tante segnalazioni di un guasto capace di mandare al manicomio anche il più paziente di noi. A cosa fare attenzione - se volete evitare (grossi) guai : Un aggiornamento che ha portato con sé delle nuove funzionalità ma, tra lo stupore degli utenti che si erano affrettati a scaricarlo, anche dei problemi non da poco che soltanto nelle ultime ore stanno iniziando a venire a galla. Di cosa stiamo parlando? Delle ultime novità sul fronte dei dispositivi Apple, per la precisione con la modifica iOS 11.3 che sta dando non pochi grattacapi ai possessori dell’iPhone 8. Nello specifico, ...

Samsung Galaxy S9 vs iPhone X : le cose che il gioiello coreano ha in più : Sarà capitato a molti in questi anni di imbattersi in quella che è diventata una vera e propria diatriba: iPhone o un top di gamma Android? Nel tempo Samsung è riuscita, almeno sul piano mediatico e numerico, ha sbaragliare la concorrenza e diventare colei che viene percepita come la reale e credibile rivale del colosso americano nel mondo degli smartphone. È innegabile che, soprattutto nei primi anni, il colosso coreano si trovava molto spesso ...

Galaxy S9+ più costoso da produrre di Galaxy Note 8 - ma l’iPhone X è sempre in cima : Samsung Galaxy S9+ con la sua doppia fotocamera risulta essere più caro anche del Galaxy Note 8: tuttavia l’iPhone X di Apple ha ancora i componenti più costosi.Di recente il sito web Tech Insights ha stimato quanto Samsung paga (tra materiale e produzione) per completare e assemblare un Galaxy S9+.Ebbene si è scoperto che il nuovo top di gamma dell’azienda coreana è più caro del Galaxy Note 8, ma non è il dispositivo più caro del ...

I cinque smartphone più veloci al mondo : iPhone X surclassa S9 Plus e Mate 10 Pro : Se vi state chiedendo quali siano i cinque smartphone più veloci al mondo, oggi 9 marzo potrete avere le risposte che stavate cercando, soprattutto in merito al raffronto tra l'iPhone X e i principali top di gamma dotati del sistema operativo Android. Chiaro il raffronto in primis con il Samsung Galaxy S9 Plus, a maggior ragione dopo il report che abbiamo condiviso con voi stamane in riferimento alla durata della batteria. Vediamo dunque come ...

Due novità per Whatsapp iPhone con aggiornamento 2.18.31 : più tempo per cancellare messaggi : Da alcune ore a questa parte è in distribuzione un nuovo aggiornamento Whatsapp, stavolta dedicato agli utenti in possesso di un iPhone, visto che dopo le novità raccontate di recente per il pubblico Windows Phone è possibile toccare con mano la patch 2.18.31 per chi ha deciso di acquistare un melafonino. Quali sono le novità che si possono sfruttare una volta portato a termine il download? Proviamo a ricapitolarle con le informazioni raccolte ...

Il risiko di The walking dead - lo zerbino di Friends - la cover iPhone di Grey's Anatomy : i gadget più belli delle serie Tv più amate in offerta su Amazon : Gli appassionati di serie Tv lo sanno bene: è sempre più difficile staccarsi dal televisore man mano che le puntate vanno avanti. Ci si affeziona senza se e senza ma. Si soffre per i personaggi che più ci stanno a cuore e si citano anche le frasi cult, parole che entrano – vedi il caso eclatante di Gomorra – a far parte del linguaggio comune. Tazze, cover o giochi da tavolo si sono lasciati contagiare dalle serie ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus/ Nuovi test : iPhone X è più potente e veloce : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus sono stati sottoposti da AnandTech ad alcuni test per mettere alla prova le loro capacità di elaborazione. I Nuovi modelli battuti da iPhone X.(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 09:55:00 GMT)

Il Galaxy S9 è più lento di iPhone X : I primi test dei due smartphone più potenti del mercato, Galaxy S9 e iPhone X, fanno già sapere quale dei due è più potente. E non manca la sorpresa Galaxy S9 è più lento di iPhone X. Ecco i primi benchmark Al MWC 2018 di Barcellona Samsung ha tolto i veli al Galaxy S9 e […]

Anche dopo Galaxy S9 - iPhone X resta lo smartphone più potente : Foto: Maurizio Pesce / WIRED) Non c’era bisogno di aspettare la presentazione ufficiale al Mobile World Congress per capire che i nuovi Galaxy S9 e S9 Plus di Samsung sarebbero stati tra i dispositivi più interessanti del 2018. I due smartphone hanno già raccolto riconoscimenti sia per quel che riguarda la fotocamera (giudicata la migliore sulla piazza da DxOMark) che per quanto concerne lo schermo (in questo caso uno degli attestati di ...

Perché Apple ha deciso di lanciare in autunno l'iPhone più grande di sempre : Tre nuovi iPhone in stile “X”. Uno standard, uno a buon mercato e l'altro extra-large. L'ipotesi era stata formulata da un'analisi di KGI. Adesso arriva una conferma, non ufficiale ma attendibile com'è Bloomberg. Apple potrebbe quindi abbandonare definitivamente il design che ha caratterizzato la linea tradizionale (fino all'iPhone 8) per abbracciare stile e tecnologia del “Ten”: bordi ...