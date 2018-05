Invalidità civile | riduzione dei tempi di attesa | le ultime novità INPS

Invalidità civile : cosa fare se il verbale della Commissione Medica è negativo : Come tutelarsi in caso di verbale negativo della Commissione Medica? Prima di dare una risposta all’interrogativo, diamo una definizione di Invalidità civile. L’Invalidità civile consiste in minorazioni congenite o acquisite non solo permanenti, ma anche a carattere progressivo. È necessario che tali minorazioni provochino una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo o, nel caso di soggetti minorenni, ...