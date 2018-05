Inter - situazione Rafinha - Mazinho chiarisce tutto : 'Resta se...' : Mentre la corsa Champions continua diventando sempre più complicata, all'Inter aleggiano i primi Interrogativi di mercato. I riscatti di Cancelo e Rafinha, giocatori chiave nella seconda parte di stagione, passano dal raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Per quanto concerne il brasiliano, i nerazzurri dovrebbero spendere 35 milioni più 3 di bonus entro la fine dell'annata 2017/2018, come da accordo con il Barça. Non è da escludere una nuova ...

Inter-Juventus - Colonnese punge : “situazione che va avanti ormai da 20 anni…” : Inter-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara di campionato che ha visto il successo della squadra di Massimiliano Allegri tra mille proteste dei nerazzurri per le decisioni dell’arbitro Orsato che ha favorito i bianconeri in particolar modo con gli episodi dell’espulsione di Vecino e con i mancati provvedimenti nei confronti di Pjanic. L’ex nerazzurro Francesco Colonnese ha parlato a Radio Kiss Kiss dell’accaduto: ...

Internazionali d’Italia Roma 2018 : quali italiani parteciperanno? La situazione tra main draw - wild card e qualificazioni : Gli Internazionali d’Italia si avvicinano. Dal 13 al 20 maggio i campi del Foro Italico di Roma saranno il centro del mondo del tennis. Un appuntamento imperdibile non solo per i tifosi, ma anche per i tennisti italiani. Quest’anno, però, la classifica è stata impietosa ed il solo Fabio Fognini, attualmente al numero 19 della classifica mondiale, ha ottenuto l’accesso diretto. In aiuto dei tennisti azzurri è pertanto ...

Interessantissima sfida tra Samsung Galaxy S9 e S8 sul prezzo più basso : situazione il 29 aprile : Uno dei più grandi dilemmi per coloro che oggi 29 aprile intendono acquistare uno smartphone Android di fascia alta riguarda la scelta tra il Samsung Galaxy S9 ed il Galaxy S8. Certo, le differenze tra questi modelli ci sono ed è inevitabile che possano richiedere un budget differente, ma oggi il mio obiettivo è proprio quello di analizzare la situazione che si è venuta a creare sul web di recente, individuando nei due casi il miglior rapporto ...

“Che vergogna - fermate tutto”. Rissa trash a Pomeriggio 5. Barbara D’Urso costretta a Intervenire per separare le due belle e ‘indemoniate’ della trasmissione. Una situazione a dir poco imbarazzante : Pochi giorni al via della nuova edizione del Grande Fratello ma per Barbara D’Urso non ancora tempo di pensarci. Sì perché la signora di Canale 5, che punta a scalzare dal trono la benamata Maria De Filippi, ha il suo bel da fare nel gestire dei piccoli problemi interni che poi piccoli piccoli proprio non sono. Di che sei tratta? Roba da niente, giusto una litarella in diretta tv che ha fatto storcere il naso a tanti e messo in imbarazzo ...

Diretta Formula 1/ Streaming video Sky prove libere FP1 e FP2 : situazione Interessante! - Gp Bahrain 2018 - : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Bahrain 2018 Sakhir: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il secondo Gran Premio stagionale.

Campana : situazione al Verano degradante. Chiediamo ancora Interventi manutenzione : Roma – Campana: guano dei piccioni più scivoloso del silenzio dell’amministrazione comunale Roma – Di seguito le dichiarazioni della portavoce del Comitato per la Tutela... L'articolo Campana: situazione al Verano degradante. Chiediamo ancora interventi manutenzione proviene da Roma Daily News.

Cauet : 'Spalletti deve tirare fuori l'Inter da questa situazione. Da anni manca un gruppo' : Intervistato da RMC Sport, l'ex centrocampista dell'Inter, Banoit Cauet, parla di Luciano Spalletti e più in generale del gruppo che allena. 'Ha sempre fatto bene. Ha una certa personalità e un suo preciso modo di fare. ...

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad Intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) - "Non siamo ancora in pericolo – rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo – confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagn

Maltempo : Coldiretti Veneto - situazione sotto controllo ma pronti ad Intervento : Venezia, 26 feb. (AdnKronos) – “Non siamo ancora in pericolo ‘ rassicura Coldiretti Veneto che sta monitorando il territorio sferzato dal vento gelido e segnato dalle basse temperature. Le coltivazioni e gli allevamenti sono sotto controllo ‘ confermano i tecnici impegnati nel presidio delle campagne e nelle comunicazioni costanti con gli agricoltori – Imprenditori tra l’altro sempre più abituati ai capricci ...

Carl Brave x Franco126 - l'Intervista : 'Sanremo? Una situazione vecchia. Ormai sono altri i mezzi per arrivare al pubblico' : Ma è difficile che un ragazzo guardi la tv in diretta: magari si recupera gli spezzoni dopo, in streaming". Una volta finito il tour invernale, Carl Brave x Franco126 non resteranno con le mani in ...