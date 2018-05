Inter | si va verso la conferma di Spalletti

Piazzapulita - Formigli Interroga di nuovo Salvini : "C'è un veto verso il programma? Ci risponda" : Nessuna risposta, nuovo appello. Corrado Formigli si rivolge ancora a Matteo Salvini chiedendo al leader del centrodestra per quale motivo la Lega continui a rifiutare gli inviti a Piazzapulita.La settimana scorsa il giornalista aveva raccontato come non sia il solo Salvini a non partecipare al programma di La7, ma tutti i rappresentanti del partito, sindaci di paese compresi.prosegui la letturaPiazzapulita, Formigli interroga di nuovo ...

Inter - si complica la possibilità di riscatto : Cancelo verso l’addio? : La partita contro la Juventus, caratterizzata dalle roventi polemiche sull'operato dell'arbitro Orsato, rischia di ripercuotersi in maniera drammatica sulla prossima stagione dell’Inter. Qualora i nerazzurri non dovessero qualificarsi alla Champions League, il danno economico sarebbe notevole, non solo per i mancati introiti, ma anche per la necessità di riprogrammare gli acquisti. Infatti la società sarebbe ancora una volta fortemente vincolata ...

Russiagate - Mueller “mandato per Interrogare Trump”/ Domande del Procuratore e la strada verso l’impeachment : Russiagate, Robert Mueller invoca mandato per interrogare Trump sui rapporti Usa-Russia: le Domande del Procuratore, le polemiche e la difficile strada verso l'impeachment(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 10:18:00 GMT)

Verso Inter-Juventus - Allegri : “Non siamo diventati dei brocchi” : Verso Inter-Juventus, Allegri: “Non siamo diventati dei brocchi” Un punto di vantaggio sul Napoli, quattro partite da giocare. La prima è quella che lui stesso ha definito “quella decisiva”. Vigilia di Inter-Juventus, Massimiliano Allegri prepara la sfida più importante per la sua squadra che non vuole lasciare per strada altri punti ma vuole tirare dritta […]

Verso Inter-Juventus - Allegri : "Non siamo diventati dei brocchi" : Il tecnico bianconero: "Derby d'Italia che vale un pezzo di scudetto, ma si deciderà tutto il 20 maggio"

Pd - le proposte per trattare. Ma si apre lo scontro Interno verso la direzione del 3 maggio : Infine, la necessità di mettere al centro i temi ambientali, a cominciare dalla decarbonizzazione dell'economia entro il 2025. Punto, quest'ultimo, che dovrebbe suonare come musica per le "orecchie" ...

Inter-Juve - verso il tutto esaurito : ANSA, - MILANO, 26 APR - San Siro viaggia verso il tutto esaurito per sabato sera. Inter-Juventus infatti dovrebbe registrare il sold out anche nel settore ospiti, con la possibilità di registrare il ...

Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi : obiettivo 5 milioni : Può arrivare un nuovo record di incassi per l'Inter a San Siro. La sfida di sabato sera contro la Juventus viaggia verso il tutto esaurito L'articolo Inter-Juve verso il nuovo record d’incassi: obiettivo 5 milioni è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter-Juve - Vecino verso una maglia da titolare : L'uruguaiano dovrebbe completare la mediana con Brozovic, davanti ritorna Candreva. A San Siro previsto il sold out

Quotazione di Ripple verso 1 dollaro. Pesa l'Interesse di Santander : E' tornato a vedere quota 1 dollaro, la Quotazione di Ripple, una delle criptovalute più famose del mercato. Se dovesse raggiungere questo traguardo, si tratterebbe di un aspetto molto importante dal punto di vista psicologico, in quanto getterebbe in modo forse definitivo il periodo di crisi alle spalle. Come tutte le altre altcoin infatti, anche Ripple ha vissuto un periodo di grossa debolezza nel corso delle ultime settimane.I dati resi noti ...

Fausto Brizzi - Intervista a Le Iene/ Regista accusato di violenza sessuale : caso verso l'archiviazione? : Fausto Brizzi, intervista a Le Iene: l'inviata Roberta Rei ha cercato di confrontarsi con il Regista romano dopo le denunce di violenza sessuale, ora verso l'archiviazione.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Inter - verso il rinnovo di Skriniar : i dettagli della trattativa Video : In casa #Inter si pensa alla prossima giornata di campionato, con i nerazzurri impegnati allo stadio Bentegodi contro il Chievo Verona. Sara' fondamentale trovare i tre punti visto che attualmente i meneghini sono al quinto posto a 63 punti, con un punto di ritardo su Lazio e Roma, che ieri hanno battuto rispettivamente Fiorentina e Genoa. Un'Inter diversa quella vista nell'ultimo periodo, che esprime un buon gioco e che, martedì contro il ...