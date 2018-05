Inter | Moratti | Con la Juve sempre la solita storia È il passato che torna

Inter - Moratti : "Con la Juve sempre la solita storia. E' il passato che torna" : L'Inter è sempre nel cuore di Massimo Moratti. E da primo tifoso nerazzurro, qualcosa non gli è andato giù nella partita con la Juve. In occasione dell'incontro che lo ha visto protagonista all'...

Inter - Moratti attacca la Juventus/ "Ritorno al passato : noi vittime di situazioni strane" : Inter, Moratti attacca la Juventus: l'ex presidente nerazzurro torna sulla sfida di sabato e sull'arbitraggio di Orsato, "noi vittime di situazioni strane"(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 21:42:00 GMT)

Massimo Moratti incontra i tifosi dell’Inter all’Int di Milano : La passione del calcio unisce medici e pazienti. Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, incontra i tifosi nerazzurri domani 3 maggio alle 19 all’Irccs Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano, in una serata all’insegna dello sport, del sociale, del desiderio di successo, ma anche dell’amore per la città meneghina e i suoi abitanti. “E’ l’occasione – spiega il presidente dell’Inter ...

Inter - Moratti : 'Spero che i tifosi possano ricordare sempre la nostra famiglia' : ... soprattutto mio padre, come un momento di storia molto importante e decisivo per portare la squadra a livelli Internazionali e ad essere conosciuta e amata anche nel resto del mondo'.

Inter-Juve - Moratti : “obbligati a vincere. Icardi uomo decisivo” : ”Inter e Juventus sono due squadre che hanno tante motivazioni per fare bene, l’Inter è obbligata a fare bene. Ma nessuna delle due è favorita”. L’ex patron nerazzurro Massimo Moratti gioca in anticipo Inter-Juventus di domani sera e si augura che Icardi possa confermarsi ”decisivo” contro i bianconeri: ”Icardi potrebbe essere l’uomo decisivo? Di solito contro la Juventus è lui, speriamo”. ...

Moratti tira le orecchie all’Inter : “Sabatini è una grande perdita” : L’Inter pensa alla giornata di campionato ma nelle ultime ore ha tenuto banco l’addio con Walter Sabatini, tra i motivi della rescissione consensuale i risultati e qualche errore di troppo sul mercato. Secondo quanto riporta l’ex presidente Moratti si tratta però di una perdita pesante per l’Inter: “Suning avrà la forza di andare avanti comunque, ma l’Inter sarà impoverita dalla sua assenza. Io sono un tifoso ...

Inter : addio a Sabatini - Moratti spinge per il ritorno di Marco Branca - ma… : Inter: addio A Sabatini- Come riportato ufficialmente, Sabatini ha detto addio all’Inter e al progetto nerazzurro. Troppi disaccordi con la società nerazzurra, troppi punti di vista differenti. Come riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport“, Massimo Moratti avrebbe sponsorizzato il ritorno in dirigenza di Marco Branca, vecchia conoscenza del mondo nerazzurro. IL GRUPPO SUNING RESTA […] L'articolo ...

Inter - Medel : "Insuccessi? Perché il club è poco chiaro. Meglio con i Moratti" : "L'Inter sarà per sempre nel mio cuore. Ho dato l'anima per questi colori, ma che rammarico non aver vinto nulla". Un concetto che nel corso dell'Intervista ripete spesso, almeno tre volte. Quanto ...

SFREGIATO IL MURALES Inter/ Uova rossa sull’InterWall : i tifosi aspettano le parole di Massimo Moratti : Milano, MURALES INTER: vandalizzato il mega murale dei nerazzurri. Vernice rossa e scritta "INTER m...". Il popolo meneghino protesta per una volta unito contro questo atto indegno.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 15:55:00 GMT)

Moratti : “Inter - donna affascinante e viziata; aiutiamo Suning” : Moratti: “Inter, donna affascinante e viziata; aiutiamo Suning” “L’Inter non è solo una squadra di calcio, è un’interpretazione della vita che io ho trovato grazie a un padre meraviglioso che lavorava affinchè si realizzasse un grande futuro. L’Inter è una donna affascinante difficile e viziata. Per me è stato un privilegio essere responsabile e presidente […] L'articolo Moratti: “Inter, donna ...

Inter - Moratti sta con Ronaldo : “su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso. Scudetto? Tifo Napoli” : “Ronaldo ieri è stato molto bravo, affettuoso e sinceramente commosso. Su Calciopoli non ha detto nulla di scandaloso, lui è uno straniero che guarda da fuori e ha visto quel che era”. Lo dice, a margine di “Tempo di Libri” per la presentazione del libro “Inter 110 – Noi siamo fratelli del Mondo”, l’ex patron nerazzurro Massimo Moratti. Ieri sera Ronaldo, dal palco della Hall of Fame, aveva detto ...