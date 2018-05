Inter | dalla Juve all' Atletico | c' è la fila per Pinamonti

Nicola sconfitto dalla malattia a 48 anni : un Intero paese piange la morte del sindaco : VERONA - Lutto nella politica veronese . È morto il sindaco di Malcesine sul Lago di Garda , Nicola Marchesini , 48 anni, farmacista , a causa di una grave malattia. Vicino alla Lega Nord, Nicola Marchesini nel 2015 era ...

Giro d’Italia con Virail : Pizzo Calabro tra le tappe consigliate dalla piattaforma Internazionale : 21 tappe, 3.562,9 chilometri, oltre 200 atleti: dal 4 al 27 maggio lo Stivale si tinge di rosa con il Giro d’Italia 101, la corsa ciclistica più amata dagli italiani. Per la prima volta la gara parte da fuori Europa, da Gerusalemme, per poi approdare sulle coste siciliane, attraversare tutta l’Italia fino alla Valle d’Aosta e quindi concludersi nella Capitale. Un evento che unisce sport, passione, tradizione e cultura e che rappresenta anche ...

"Dovrò sottopormi ad un Intervento. Sono commossa dalla generosità di chi dona il sangue" : Un'operazione, ad un anno di distanza dall'annuncio del cancro in remissione. L'attrice Shannen Doherty, famosa per aver interpretato il ruolo di Brenda in "Beverly Hills 90210", ha annunciato su Instagram che dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico, anche se non ha specificato di che procedura si tratti né la motivazione. La Doherty ha invece colto l'occasione per ringraziare tutti coloro che donano il sangue: il suo è ...

Ischia - due ambulanze bloccate dalla transenna : muore una turista. Asl : 'Intervento immediato' : Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi ...

Tennis - Internazionali : niente match in Piazza del Popolo - arriva lo stop dalla Soprintendenza : Così spiega all'Ansa il presidente della commissione Sport di Roma, Angelo Diario. IL PROGETTO ORIGINALE - 'Giocheremo alcune partite a Piazza del Popolo'. Questo era stato l'annuncio del presidente ...

Probabili formazioni / Inter Juventus : le mosse dalla panchina. Diretta tv - notizie live - orario (Serie A) : Probabili formazioni Inter Juventus: Diretta tv, orario e le ultime notizie sugli 11 in campo domani a San Siro per la Serie A, nel big match della 35^ giornata.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 16:55:00 GMT)

Per la Juve avviso di sfratto dalla vetta : l’Inter fa sul serio : Conto alla rovescia iniziato per Inter – Juventus. La gara più importante della prossima giornata di Serie A vale doppio.

Napoli - credi nello scudetto : rimonte - calendario e una città Intera dalla tua parte : Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Napoli, credi nello scudetto: rimonte, calendario e una città intera dalla tua parte Continua a leggere

iSole aMare : Emma Fenu Intervista Grazia Fresu - dalla Sardegna al Mondo in un viaggio di conoscenza : La rubrica “iSole aMare” si propone di intervistare isolani che della propria condizione reale e metaforica abbiano fatto cultura, arte e storia ponendosi in comunicazione con il Mondo: nessun uomo è un’isola o forse lo siamo tutti, usando ponti levatoi? “Sono l’Isola. Ma sono magica e infinita: non mi puoi cingere tutta. Non mi puoi spostare, non […]

Figo : 'Inter e Milan da anni fuori dalla Champions. Adesso mi aspetto che...' : 'Italia fuori dal Mondiale? E' dura per quello che rappresenta nel mondo. E' dura per tutti, ma è anche una lezione per il futuro. I responsabili devono ragionare del perché di questo fallimento . L'...

Inter - il mercato è condizionato dalla Champions : da Vidal a Verdi tutti i nomi per Spalletti : L'Inter di Luciano Spalletti sta ancora lottando con Roma e Lazio per conquistare un posto in Champions League. I nerazzurri sono attualmente quinti con una lunghezza di ritardo sia sui giallorossi che sui biancocelesti anche se ci sono ancora 5 partite e quindici punti in palio. Il mercato dell'Inter, per forza di cose, sarà condizionato dall'arrivo in Champions con il direttore sportivo Piero Ausilio che ha già messo a segno due colpi a ...

Inter e Milan a rapporto dalla Uefa : nerazzurri e rossoneri sotto esame : TORINO - Giorni intensi fuori dal campo per l' Inter e per il Milan. Le due Milanesi sono state infatte chiamate a rapporto in questi due giorni dalla Uefa , che deve vigilare sul rispetto dei ...