Intelligenza Artificiale | come è cambiata la nostra vita?

Guerra nucleare : l'Intelligenza Artificiale ci porta verso il conflitto atomico Video : Lo spettro di una terza #Guerra mondiale, purtroppo, non è fantasia ma un rischio reale che potrebbe accadere a causa dell'#Intelligenza artificiale. Man mano che la tecnologia avanza e i computer diventano sempre più intelligenti anche le strutture di difesa degli Stati si affidano sempre di più a questi sistemi, affidandogli addirittura calcoli di rischi che potrebbero generare un attacco nucleare. I rischi dell'intelligenza ...

Google spinge sull’Intelligenza Artificiale fornendo supporto ai suoi sviluppatori : Dopo aver annunciato un nuovo programma di investimenti per le startup appena nate che hanno come obiettivo quello di ampliare l’hardware o le funzionalità di Google Assistant, Google ha rilasciato di conseguenza una nuova guida alla progettazione e creazione di applicazioni per la sua ultima piattaforma! L'articolo Google spinge sull’intelligenza artificiale fornendo supporto ai suoi sviluppatori proviene da TuttoAndroid.

Il centro Europeo sulla Intelligenza Artificiale : una sfida e un'opportunità : È di questi giorni la notizia che alcuni fra i più importanti scienziati nel campo delle scienze e tecnologie dell'informazione hanno messo a punto una proposta per costituire un centro di Ricerca ...

Facebook vs Twitter : scontro tra Intelligenza Artificiale e contenuti esclusivi : The Walt Disney Company , nel 2019, lancerà il suo servizio streaming e, per ottenere la maggior visibilità possibile, ha stretto un accordo con Twitter , in base al quale il microblog del canarino ...

LG G7 ThinQ - lo smartphone che punta sull’Intelligenza artificiale : LG ha capito che il futuro dell’elettronica di consumo non può prescindere dall’intelligenza artificiale. Così, dopo aver lanciato televisori e lavatrici con le nuove funzionalità smart, anche la gamma di smartphone fa il suo debutto nel mondo ThinQ, con il nuovo LG G7 ThinQ appena presentato in un evento a New York. Il nuovo top di gamma riprende quanto di buono visto lo scorso anno con il G6 e il V30 e cerca di fare un passo oltre ...

Appian e KPMG : l'Intelligenza Artificiale genera business : Tuttavia, l'implementazione delle soluzioni AI nel mondo reale è in ritardo, perché queste soluzioni tendono a restare isolate e scollegate dai processi operativi. Bill Cline, Intelligent Automation ...

Il boom dell’Intelligenza Artificiale - ombre su sicurezza e lavoro. Serve più conoscenza critica : È il tempo dell'intelligenza artificiale, su cui si sfidano le superpotenze, dagli Usa alla Russia delle manipolazioni di Putin, dalla Cina che ambisce nell'arco di pochi anni a superare l'America alla Ue che si prepara a stanziare 2 miliardi di euro entro il 2020 per colmare il gap con gli altri "grandi" hi tech.È una dimensione dell'innovazione oramai tanto diffusa nel discorso pubblico e nelle pratiche economiche da essere ...

Cosa sta combinando Facebook con l’Intelligenza artificiale? : Isabel Kloumann sul palco di F8 (Foto: Facebook) San José – Nei primi quattro mesi del 2018 Facebook ha cancellato due milioni di contenuti legati alla propaganda del terrorismo islamico, di cui il 99% ancor prima che qualcuno avvertisse l’azienda, grazie a sistemi automatizzati. Nel secondo giorno di F8, la conferenza di Facebook dedicata agli sviluppatori, il Cto Mike Schropfer parla di intelligenza artificiale. E di come l’azienda vuole ...

Facebook ha usato miliardi di foto di Instagram per educare la sua Intelligenza artificiale : San José – Insegnare alle macchine a riconoscere gli oggetti è una delle sfide più grandi di questi tempi. Dalla radiologia agli smartphone, non passa giorno che qualcuno non racconti delle difficoltà incontrate nel trasformare l’intelligenza artificiale in una vera intelligenza. Nel secondo giorno di conferenza F8 dedicata agli sviluppatori anche Facebook si unisce al gruppo, raccontando il suo metodo per risolvere il problema. “Abbiamo usato ...

AutoVoice migliora Google Assistant grazie a un’Intelligenza Artificiale più avanzata : L'applicazione AutoVoice di Joaomgcd è uno degli strumenti più potenti su Android per personalizzare i comandi di Google Assistant. Ecco di cosa è capace! L'articolo AutoVoice migliora Google Assistant grazie a un’intelligenza artificiale più avanzata proviene da TuttoAndroid.

Robot Vera : anche IKEA sceglie l’Intelligenza Artificiale per i colloqui di lavoro : Sembrava fantascientifico immaginare, molti anni fa, che i progressi in ambito tecnologico avrebbero portato allo sviluppo di intelligenze artificiali sempre più avanzate, diventando già parte integrante delle vite di miliardi di persone nel mondo e applicate a molti dei software che già utilizziamo, per migliorare l’interazione con gli utenti e comprenderne in anticipo le necessità. L’uso di intelligenze artificiali e Robot ...

A un passo da Her : "Adesso l'Intelligenza Artificiale ascolta come noi" : L'hanno realizzata i ricercatori del Mit, allenandola grazie a centinaia di clip audio della durata di due secondi

Dalla dittatura alle colonie galattiche. Il futuro dell'Intelligenza artificiale : Perché un gruppo di umani che controllasse questa 'esplosione di intelligenza' potrebbe dominare il mondo; ma anche questa stessa Superintelligenza potrebbe conquistare il mondo. I PROSSIMI 10MILA ...

Intelligenza Artificiale : come preparare un Paese al suo arrivo - : Potenziare l'offerta formativa Il Governo, l'industria e il mondo accademico devono lavorare insieme per favorire l'adozione e lo sviluppo di AI, dando ai cittadini una panoramica sulle sue ...