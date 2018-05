wired

: Instagram nell’ecommerce: sperimenta un sistema di pagamento #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - MilanoCitExpo : Instagram nell’ecommerce: sperimenta un sistema di pagamento #DipartimentoInnovazioneTecnologia… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Dopo “i piani di Facebook per non farti uscire più da Facebook”, tocca a, che sta predisponendo tutto per fare in modo che si possa acquistare direttamente all’interno dell’applicazione. Il social network fotografico sta testando unnativo di, permettendo ad alcuni utenti di inserire i dati della propria carta di credito o debito all’interno del proprio profilo e impostare il pin di sicurezza, in modo da procedere con i pagamenti senza dover abbandonare la piattaforma. In questo, già decretato terra promessa del lusso e delle idee di moda e tendenze che scorrono in mille rivoli sul social – recentemente ai marchi è stato dato anche più spazio per la pubblicità nelle Storie – si prepara a diventare un emporio digitale che potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a molti. La nuova strategia, a regime, potrebbe anche dare ...