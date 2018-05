InSight vola a studiare il ' cuore' di Marte

La missione InSight della NASA : pronta a volare su Marte - domani il lancio : pronta a partire la missione InSight della NASA diretta verso Marte: il lancio è in programma domani 5 maggio in una finestra di due ore che si aprirà alle 13:05 ora italiana, e avverrà per la prima volta dalla costa ovest degli Stati Uniti, nella base militare Vandenberg della California. Il meteo è ancora un’incognita: domani è prevista nebbia e scarsa visibilità, e c’è l’80% di probabilità che il razzo Atlas 5 che trasporta ...