' Insieme si può fare' | al Mancinelli evento di solidarietà portato in scena dai

Bicicletta e commercio : viaggiare Insieme si può : Bicicletta e commercio possono “viaggiare assieme” e, contrariamente a ciò che si pensa, spesso l’una può portare dei vantaggi all’altro. Sono diversi gli studi che confermano come, in un contesto cittadino, l’incentivare una mobilità ciclabile porti a spendere più denaro nei negozi più prossimi “del centro”, quel centro città che spesso si sta “svuotando”, e quindi portare una rinascita dell’economia. Se ne parlerà dal 4 ...

"Chi ha perso non può governare" Renzi esclude intese con il M5S 'Riforme Insieme prima del voto' : "Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Io mi sono dmesso, non possiamo pensare che i giochetti dei caminetti romani valgano di più della scelta degli italiani". L'ex premier Matteo Renzi, segretario dimissionario del Partito Democratico... Segui su affaritaliani.it

Insieme si può : l’esperienza di “Ci contiamo” in Piemonte : Immaginate di essere gli abitanti di un piccolo paese di montagna. Un cittadino emigrato tanto tempo fa intende di lasciare la sua eredità proprio al paese d’origine. Prima di compiere questo gesto decide di tornare per l’ultima...

Pd - Franceschini : “E’ il momento di scrivere le regole tutti Insieme. Può essere legislatura costituente” : “È il momento di scrivere le regole tutti insieme”. Prima c’è stata la direzione del Pd che ha ribadito, debolmente, che il partito sarebbe stato all’opposizione. Poi è iniziato il rompete le righe. Ha iniziato Graziano Delrio con un’apertura al Colle, lo hanno seguito Andrea Orlando e il reggente Maurizio Martina. Oggi addirittura parla il ministro uscente alla Cultura Dario Franceschini, che già dalle prime ore ...

“Riscriviamo tutti Insieme le regole - può essere una legislatura perfetta”. L'appello di Franceschini : "Ho ascoltato tutta la direzione del Pd, ho ascoltato gli altri partiti, e ho guardato con una certa invidia le certezze dei vari leader dopo un terremoto come questo. La verità è che siamo in un'impasse". Parla così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro uscente dei Beni Culturali, Dario Fraceschini, che così spiega il suo pensiero:"La politica non è una corsa, per vincere non basta arrivare ...

La #Marijuana in vendita dal tabaccaio. A Roma ora si può comprare Insieme a sigarette e caramelle : Il tabaccaio Romano si arricchichisce di nuovi prodotti ed ecco che nella Capitale è ora possibile acquistare anche la marijuana oltre alle sigarette comuni, ai biglietti dell’autobus e alle caramelle. Sì avete capito bene, la cannabis è ora legale, ma si parla di quella light o meglio di quella con Thc al di sotto dello 0,2%, e che può essere acquistata anche in tabaccheria. Un modo per rendere più accessibile lo spinello, ma quello che ...

'Il paradiso può attendere' : Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic Insieme in tv : 'Il paradiso può attendere': dice, parafrasando il titolo di un film famoso , Vittorio Cecchi Gori, ospite assieme a Rita Rusic, de 'Il Sabato Italiano' su Rai1 per la prima volta dopo il lungo ...