Inghilterra - Dal 2040 blocco anche per le ibride tradizionali

(Di venerdì 4 maggio 2018) Nel 2017 l'aveva preso posizione sul tema ambientalista annunciando iltotale dei veicoli benzina e diesel nel, ma le notizie riportate oggi dal Financial Times dimostrano una posizione ancora più rigida sul tema:lesarebbero da bandire, lasciando spazio esclusivamente a plug-in hybrid ed elettriche.Citando fonti interne del governo inglese, il quotidiano britannico cita auto come la classica Toyota Prius, che fra un ventina d'anni potrebbero essere messe al bando come "non ecologiche". Va detto che i tempi sono lunghi ed è tutt'ora in fase di definizione un testo che includa le corrette terminologie tecniche, per individuare le diverse tipologie di veicoli . La nuova normativa dovrebbe inoltre utilizzare l'autonomia in modalità elettrica (almeno 50 miglia, pari a 80 km) come limite minimo per la circolazione, tagliando così ...