India | 16enne stuprata dal branco e poi bruciata viva per vendetta

India - 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori/ Ultime notizie : branco condannato si vendica : India , 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori : l'ennesimo episodio di violenza nel Paese. Dopo la condanna il branco si è vendica to uccidendo la minore.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:40:00 GMT)

India - GURU STUPRATORE/ Bapu Asaram condannato all'ergastolo per violenza sessuale su una 16enne : Uno dei GURU induisti più noti al mondo, con centri di spiritualità in molte nazioni, è stato condannato all'ergastolo per lo stupro di una giovane 16enne, episodio accaduto 5 anni fa(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:59:00 GMT)