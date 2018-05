India | 16enne stuprata e bruciata viva davanti ai genitori Ultime notizie | branco

India - GURU STUPRATORE/ Bapu Asaram condannato all'ergastolo per violenza sessuale su una 16enne : Uno dei GURU induisti più noti al mondo, con centri di spiritualità in molte nazioni, è stato condannato all'ergastolo per lo stupro di una giovane 16enne, episodio accaduto 5 anni fa(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 15:59:00 GMT)