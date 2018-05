Inchiesta sulle tangenti del Terzo valico

Caso uranio - M5S : “Chiederemo nuova commissione d’ Inchiesta sulle morti dei soldati” : La capogruppo del Movimento 5 Stelle alla camera Giulia Grillo e il deputato Rizzo dopo l'inchiesta di Fanpage.it sull' uranio impoverito: "Vogliamo una nuova commissione d'inchiesta". Molti dei militari colpiti da tumore provengono dalle regioni meridionali, per il consigliere della Campania Vincenzo Viglione: "Va fatta piena luce su vicende come quelle di Antonio Attaniese"Continua a leggere

Report - questa sera l’ Inchiesta sulle case dello Stato tra abusivi - inquilini senza contratto e compravendite sospette : Dall’anticipazione del l’inchiesta “Attici e monovani di Stato ” firmata da Aberto Nerazzini per Report (in onda lunedì 23 aprile alle 21.15 su Rai3) emerge tutto il bagaglio di contraddizioni nel vasto mare del patrimonio immobiliare dello Stato . Il patrimonio immobiliare dell’Inps oggi vale due miliardi e mezzo di euro. Un piccolo tesoro, ma è solo ciò che resta dopo la burrascosa campagna delle dismissioni immobiliari, ...

A 'Le Voci dell' Inchiesta 2018' prosegue il focus sulle donne con 'A Woman Captured' : ... riportando, seppur in una cornice d'artificio, la tremenda realtà di un conflitto globale che fa pagare tutto il conto per il benessere del 'primo mondo' a questi luoghi maledetti dalla propria ...

Roma - gare sulle buche troppo lente. Raggi apre un’Inchiesta interna : “Chi ha sbagliato deve pagare - pazienza è finita” : Virginia Raggi vuole trovare un colpevole per le buche a Roma. La sindaca della Capitale ha disposto l’apertura di un’inchiesta interna per accertare il motivo della lentezza delle gare per i lavori stradali. Nello specifico, vuole verificare perché sia difficile trovare dirigenti e funzionari comunali disponibili a comporre le commissioni per aggiudicare le gare. “Chi ha sbagliato deve pagare, è finita la pazienza, voglio una risposta da ...