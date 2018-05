Imprese | Startup siciliana ‘Coderblock’ vola negli Usa 2

Imprese : B Heroes - debutta in tv il percorso di crescita di 32 startup : Milano, 6 mar. (AdnKronos) – B Heroes porta per la prima volta in tv il reale percorso di crescita delle giovani Imprese: 32 startup a confronto con un parterre di imprenditori di nuova generazione e con i manager delle aziende più innovative. Le prime due puntate andranno in onda sul canale Nove di Discovery Italia, il 9 e 16 marzo alle ore 23.00, prodotto da Yam 112003. Il progetto è promosso dal presidente della lm foundation, Fabio ...