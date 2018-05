IMA rileva l'82 - 5% di TMC : IMA investe nel settore dei macchinari per il confezionamento dei prodotti Tissue e Personal Care. La società ha perfezionato il closing per l'acquisto del l'82 ,5% delle azioni di TMC , che produce e ...

A due settIMAne dal voto M5S e Lega crescono ancora nei sondaggi. La rilevazione di Demos per Repubblica : A quasi due settimane dal 4 marzo Movimento 5 Stelle e Lega, i due vincitori delle elezioni politiche, crescono ancora nei consensi. Lo riporta un sondaggio di Demos per Repubblica, come raccontato da Ilvo Diamanti.Le stime di voto, anzitutto, riproducono e accentuano il profilo dei protagonisti. I vincitori si rafforzano. Gli sconfitti cedono ancora. Il M5s sale fino a sfiorare il 34%. Mentre la Lega supera il 18%. Ottiene il 18,2% e raggiunge ...