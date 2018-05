Iliad arriva entro l’estate Vuole il 5G | ma parte dalla rete Wind Tre Le indiscrezioni

Iliad : portabilità al via dal 2 aprile e arrivano le prime accuse ai concorrenti : La portabilità del numero verso Iliad si aprirà il prossimi 2 aprile, data in cui verosimilmente sarà attivo il nuovo operatore telefonico italiano. L'AD Benedetto Levi accusa i concorrenti di ostacolare il gruppo francese. L'articolo Iliad: portabilità al via dal 2 aprile e arrivano le prime accuse ai concorrenti proviene da TuttoAndroid.

Iliad scalda i motori : il gruppo mobile low cost arriva in estate : La compagnia di telecomunicazioni francese Iliad (Getty) Arriverà sul mercato in estate Iliad, la compagnia telefonica francese destinata a diventare il quarto operatore mobile in Italia. Oggi, presentando i dati del bilancio 2017, Iliad ha messo nero su bianco che “il lancio è atteso per l’estate”. Infrastrutture, interconnessioni, offerte e piano marketing sono pronti. “Sono in corso le prove per monitorare la qualità del servizio”, è scritto ...

Arriva Iliad Italia sugli smartphone Android : modelli coinvolti dall’uscita il 5 marzo : La giornata di oggi porta con sé un'altra svolta importante per quanto concerne Iliad Italia e la sua uscita definitiva sul mercato Italiano. Dopo aver affrontato la questione anche dal punto di vista pubblicitario pochi giorni fa, infatti, il 5 marzo ci presenta un'altra novità cruciale che introduce al meglio la piena distribuzione dello stesso operatore tanto atteso nel nostro Paese. Come stanno realmente le cose? Cerchiamo di fare ordine ...