Il video della contestazione a Gianni Cuperlo prima della direzione nazionale del PD

Pupo fuma marijuana : «Mi sento rincoglionito...». Gli effetti della sua prima volta video : di Domenico Zurlo La prima volta non si scorda mai. E di certo non se la scorderà Pupo, la sua prima volta, sebbene non si parli in questo caso di amore o di sesso, ma di droga. Enzo Ghinazzi è ...

video/ Salisburgo Marsiglia (2-1) : highlights e gol della partita (Europa League - semifinale) : Video Salisburgo Marsiglia (risultato finale 2-1): gli highlights e i gol, le azioni salienti e le statistiche della partita che si è giocata come semifinale di ritorno in Europa League(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:56:00 GMT)

video/ Atletico Madrid-Arsenal (1-0) : highlights e gol della partita (Europa League - semifinale) : Video Atletico Madrid-Arsenal (risultato finale 1-0): gli highlights e i gol, le azioni salienti e le statistiche della partita che si è giocata come semifinale di ritorno in Europa League(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 08:54:00 GMT)

La sigla di Francesco Renga - Cristina Scabbia - J-Ax e Al Bano a TVOI apre la semifinale a 16 della nuova stagione (video) : La sigla di Francesco Renga, Cristina Scabbia, J-Ax e Al Bano a TVOI apre ufficialmente alla semifinale del programma che quest'anno ha avuto un corso fulmineo. Si parte quindi con un grande medley portato dai coach, che si chiude con una magistrale interpretazione di Al Bano in Nel sole, al quale hanno partecipato anche gli altri colleghi e in particolare Cristina Scabbia, che ha confermato tutta la sua potenza vocale. Il medley del tutto ...

Terremoto - suicida ex titolare di tre B&B sfollato in attesa della ricostruzione video : Un dramma nel dramma. Una storia con esito tragico che accomuna molti italiani a cui la vita dopo enormi sacrifici è stata sconvolta, se non distrutta, da un giorno all'altro. A Castelsantangelo sul Nera, in provincia di Macerata, Massimo Dell'Orso, 56 anni, aveva realizzato il suo sogno: nella sua proprieta' gestiva tre Bed&Breakfast all'insegna del turismo sostenibile in uno scenario naturale mozzafiato. Il #Terremoto che due anni fa ha ...

Anticipazioni Amici 17 : Elisa e Nadia Toffa 'guest star' della prossima diretta video : Su quali ospiti puntera' Maria De Filippi per provare a recuperare contro 'Ballando con le Stelle'? Questa è la domanda che si stanno facendo i fan di #Amici 17 da quando si è saputo che la quarta puntata del serale ha perso nettamente in termini d'ascolto con il competitor di Rai Uno. A rispondere a questa curiosita' è stato 'Tvblog' in anteprima: il famoso sito ha fatto sapere che a duettare con i ragazzi saranno Gino Paoli ed #Elisa, mentre ...

Pupo fuma cannabis in California/ video - Le Iene : inviato in favore della legalizzazione delle droghe leggere : Pupo strafatto in California il Video, Le Iene Show: inviato d'eccezione in favore della legalizzazione delle droghe leggere, ecco come è andato il servizio.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:08:00 GMT)

video/ Roma-Liverpool - 4-2 - : highlights e gol della partita - Champions League - ritorno semifinale - : Video Roma Liverpool , risultato finale 4-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League. I giallorossi sfiorano l'impresa all'Olimpico.

Esclusiva |Il diario della gita finita in tragedia. Il superstite : «Catena di errori della guida» Le vittime sono 7 |Foto|video : Il sopravvissuto alla strage sulle Alpi svizzere racconta la tremenda esperienza: «Venti a 100 kmh, ci siamo fermati nel posto sbagliato, su una parete rocciosa. La guida non aveva il navigatore»

Di Maio : 'Salvini non vuole il voto per i guai finanziari della Lega' video : Sono passati due mesi dalle ultime elezioni politiche, ma, ancora non c'è l'ombra di un Esecutivo. Ci sono stati diversi giri di consultazioni, tanti veti e nessun accordo.Naufragata anche l'ipotesi di un #Governo M5S-PD, nelle ultime ore, la Lega ha tentato di riaprire il dialogo con #Luigi Di Maio, ma il pentastellato ribadisce che il no a Silvio Berlusconi non è negoziabile. E poi, duro, rilancia su Twitter, che con Berlusconi e il ...

Le Iene anticipazioni del 3 maggio : i servizi della puntata (video) : Le Iene anticipazioni del 3 maggio 2018 – Il programma di Italia 1 ritorna nella prima serata di giovedì con nuovi approfondimenti, inchieste e servizi. La puntata verrà guidata ancora una volta da Teo Mammuccari e Ilary Blasi, a cui si affiancherà la Gialappa’s Band. Le anticipazioni de Le Iene riguardano in particolare la legalizzazione della marijuana ed i cambiamenti di legge che stanno avvenendo in America. Le Iene anticipazioni ...

Reggio Emilia - ladri in un bar - le immagini della videosorveglianza : La Polizia di Stato di Reggio Emilia ha arrestato due cittadini albanesi responsabili di tentato furto aggravato in concorso. Intervenuti in un bar dopo la segnalazione da parte di alcuni residenti di ...

Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco/ video - "E' una mia scelta" : rifiutata l'offerta della Rai : Antonella Clerici dà l'addio a La prova del cuoco il 1° giugno 2018: dopo 18 anni la conduttrice abbandona il celebre cooking show di Rai 1, "è una mia scelta"(Pubblicato il Wed, 02 May 2018 13:27:00 GMT)