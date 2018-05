Il Var anche in Europa | ora si apre uno spiraglio

Asus Zenfone Live L1 con Android Go ufficiale : dovrebbe arriVare anche in Europa : Svelato il nuovo Asus Zenfone Live L1 il primo smartphone con sistema operativo Android Go dell’azienda asiatica che dovrebbe arrivare anche in Europa: le principale caratteristiche.Come molti di voi sanno già Google ha sviluppato alcuni progetti paralleli al quello del sistema operativo Android standard: stiamo parlando di Android One e Android Go.Android Go più nello specifico riguarda lo sviluppo di un sistema operativo leggero e veloce ...

Agricoltura : ENEA realizza primo simulatore smart per coltiVare piante al chiuso anche nello spazio : ENEA ha brevettato e realizzato presso il Centro Ricerche di Portici il primo “microcosmo” per la coltivazione al chiuso e in ambienti estremi di piante come olivo, patata, pomodoro, lattuga e basilico, utilizzando comunque la terra. Si tratta di un vero e proprio “simulatore” di campo hi tech, unico in Italia, che permette la crescita di piante “superiori”, dotate cioè di una parte radicale e una parte aerea, sia legnose che ...

Sia benedetto il Var anche in Champions - ma l'arbitro continuerà a sbagliare : ROMA - Dopo i fumi acri e velenosi del dopo Roma-Liverpool non si vede ancora chiaro. Si sente solo chiaro il rimbombo dell'accusa e dell'indignazione generale che sostengono che alla Roma la ...

Mondiali 2018 - scelti i 13 Var : ci sono anche Irrati - Orsato e Valeri : Ci sono anche tre italiani tra i 13 arbitri scelti ufficialmente come video assistenti al Var per i Mondiali di Russia 2018. L'elenco, deciso dalla commissione arbitrale della Fifa guidata da ...

Var e Russia 2018 : ufficiale - anche Orsato nella lista per il Mondiale : La Coppa del Mondo di Russia prenderà il via allo stadio Luzhniki di Mosca giovedì 14 giugno con Russia-Arabia Saudita , ore 17 italiane, e terminerà il 15 luglio nella stessa sede , e alla stessa ...

BANCHE & RIPRESA/ Le strategie delle Pmi per troVare credito : Il settore bancario non si è innovato molto, ma per le Pmi è possibile riuscire a trovare il credito necessario a poter portare avanti i loro piani di sviluppo, spiega MASSIMO VALENTINI(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 16:36:00 GMT)credito E RIPRESA/ "L'aiutino" alle BANCHE che penalizza le piccole imprese, di M. ValentiniGEO-FINANZA/ Letta: Ue-Asean, l'accordo con benefici per imprese e cittadini

VASCO ROSSI/ Da PaVarotti alla beneficenza : "Fermarmi con la musica? Non ne ho voglia neanche un po'" : VASCO ROSSI annuncia una nuova serie di concerti e intanto in una intervista attacca un po' quasi tutti i suoi colleghi, ad esempio quelli che fanno spettacoli di beneficenza(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Basket - violenta rissa tra i tifosi di Virtus Bologna e Varese : c'è anche un ferito : Alcuni tifosi della Virtus Bologna e dell'Openjobmetis Varese hanno trasformato una domenica di sport in una rissa vergognosa. Prima della partita di Basket, nei pressi del PalaDozza e più precisamente in via Calori, circa cinquanta supporters di entrambe le squadre se le sono date di santa ragione. Diversi testimoni hanno parlato di cinghiate, manganellate e coltelli: una persona è rimasta anche ferita ad una gamba, probabilmente perché colpito ...

Governo - Salvini : alla fine possiamo anche proVare a fare da soli : Cividale , Ud, , 23 apr. , askanews, 'Per il Governo si potrebbe fare la stessa cosa che avete fatto voi con la ricostruzione: se quelli con cui dovreste ricostruire cominciano a litigare e non si ...

Basket - 27a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano in vetta. Brescia ferma l’Olimpia. Varese vince anche a Bologna : A tre giornate dal termine la Serie A ha una coppia al comando. La Reyer Venezia raggiunge in vetta alla classifica l’Olimpia Milano. I Campioni d’Italia in carica espugnano il campo della Dinamo Sassari per 92-84 grazie ad un’ottima prestazione di MarQuez Haynes ed Austin Daye, entrambi con 18 punti a referto. Venezia ha sfruttato la sconfitta dopo un tempo supplementare di Milano contro una straordinaria Brescia, che si ...

Vincere con la Cremonese per salVarsi - anche dalla contestazione : Tre punti contro la squadra di Tesser, che per la cronaca non vince da 15 turni, per levarsi il dente insomma. Poi la palla passa al club per capire quanti dei protagonisti di questa stagione saranno ...

Johann Zarco - GP Americhe 2018 : “Posso giocarmi anche qui la vittoria. Rossi-Marquez? Devono troVare una soluzione insieme” : “È sicuramente bello fare il primo podio dell’anno già alla seconda gara ed essere stato così vicino alla vittoria“, così Johann Zarco ha esordito nella conferenza stampa che ha aperto il weekend del GP delle Americhe di MotoGP. “Nell’ultimo giro ero vicino a Crutchlow e pensavo cosa potessi fare per vincere. Ma il secondo posto va bene e mi rende felice anche essere terzo nel Mondiale. Da qui in avanti tutto può ...

Biomutant e Darksiders 3 potrebbero arriVare anche su Nintendo Switch : Biomutant e Darksiders 3, illustri assenti al prossimo E3 2018 per una precisa, quanto singolare, scelta di THQ Nordic, vedranno la luce su PS4, Xbox One e PC, mentre non si è ancora parlato in modo ufficiale di una versione per Nintendo Switch.Tuttavia, sembra che ci sia qualche speranza di vedere i due giochi sulla piattaforma di Nintendo, almeno stando alla teoria dell'insider Pixelpar che si è dimostrato molto attento a determinati ...

Guardiola : 'Il Var aiuta gli arbitri. Manchester United e Chelsea hanno votato no' : Diverso il pensiero della Fifa che si avvalerà dei due ufficiali di gara in più nella prossima Coppa del Mondo in Russia. Oltremanica comunque il VAR ha avuto modo di essere sperimentato in questa ...