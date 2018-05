Il tifoso la molesta la cronista durante il collegamento tv | lei si gira e lo colpisce

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) A pochi giorni dall’episodio dell’inviata tv Marina Lorenzo, che ha ripreso in diretta unche aveva allungato le mani, un’altra giornalista ha reagitounalle molestie dei tifosi. Questa volta si tratta della giornalista Maria Fernanda Mora, di Fox sports, che il 26 aprile si è trovata in una situazione simile a Guadalajara, in Messico, dove si era svolto la partita tra Chivas de Guadalajara e il Toronto Fc. Come si vede nel video, l’inviata ha allontanato e spinto, con tanto di microfonata, uno degli ultrà che l’avevano circondatail. L’uomo, ha denunciato la donna, l’aveva palpeggiata più volte. “Non possiamo permetterlo, non possiamo stare zitte” ha scritto poi lasu twitter commentando l’accaduto L'articolo Illalail ...