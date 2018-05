Il Segreto | maggio 2018 | il terribile gesto di Beatriz

Stasera in TV Streaming Diretta 4 maggio 2018 : Corrida Segreto : Stasera in tv guida programmi Streaming Canale 5 Italia 1 Rete 4 4 maggio Il Segreto Alle 21.30 su Canale 5 il terzo episodio della ventiseiesima stagione della telenovelas spagnola 'Il Segreto'. Su ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 4 maggio 2018: Pomeriggio – Dolores crede che la richiesta di divorzio sia solo uno scherzo di Pedro. Beatriz vuole partire per Madrid, con il benestare dei suoi genitori. Aquilino non accetta tale partenza e dà in escandescenze: trascina Beatriz al capanno di caccia e… Prima serata – I poveri di Puente Viejo, dopo l’intervento di Carmelo, accusano Julieta di averli traditi. ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-12 maggio 2018 : Marcela rompe con Matias! Saul lascia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: i Dos Casas lasciano Puente Viejo! Marcela scompare, Julieta in lacrime… Anticipazioni Il Segreto: Marcela piomba nel nulla dopo aver lasciato una lettera d’addio a suo marito! A causa degli intrighi di Prudencio e Francisca, Julieta e Saul si lasciano! I Dos Casas partono per la Cecoslovacchia! Saranno segnati da struggenti addii e cuori infranti i ...

Il Segreto anticipazioni - puntate settimana dal 7 al 12 maggio 2018 : Dalle anticipazioni sulle puntate della settimana da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018 della soap Il Segreto scopriamo che Dolores non vuole perdere il suo Pedro ed è sua intenzione raggiungerlo in Russia. Gracia cercherà di farla riflettere, mentre i Dos Casas pensano di lasciare Puente Viejo. Naturalmente Beatriz non acconsentirà, Emilia ed il marito cacceranno Aquilino e difenderanno l’onore della giovane figlia di Hernando. Il Segreto, ...

Anticipazioni Il Segreto 2 maggio : Julieta nei guai - ecco cosa le farà Prudencio : Nuovo appuntamento dedicato a "Il Segreto di Puente Viejo", lo sceneggiato iberico che dopo la pausa del Primo maggio tornerà in onda oggi pomeriggio alle 16:30. Le Anticipazioni dell'episodio odierno ci rivelano che il perfido Saul farà il doppio gioco con l'ingenua Julieta. Il pupillo della Montenegro, per tenerla lontana dal fratello Saul, cercherà di farla cadere nella sua trappola. Per scoprire la trama dettagliata vi consigliamo di leggere ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 7 al 12 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Dolores è intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole. Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia. Julieta finalmente trova un nuovo lavoro, mentre ...

Il Segreto Anticipazioni 2 maggio 2018 : Prudencio vuole diffamare Julieta : L'Ortega mette in atto una trappola per danneggiare la reputazione della giovane tra i paesani in rivolta.

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 2 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di mercoledì 2 maggio 2018: I cugini Onesimo e Hipolito si cimentano nella produzione di vino… Prudencio, ottenuto il consenso di Donna Francisca, fa andare in scena la trappola per screditare Julieta agli occhi dei paesani rivoltosi… Mauricio Godoy sorprende i poveri del paese intenti a rubare la frutta dai terreni della Montenegro. Proprio come previsto da Prudencio e dalla stessa Francisca, ora ...

Il Segreto Anticipazioni : cosa accadrà nella prima settimana di maggio : Beatriz decide di abbandonare Puente Viejo, ma Aquilino non digerisce la decisione e dopo averla insultata la trascina in un capanno...

Il Segreto - anticipazioni al 5 maggio : Beatriz Dos Casas in grave pericolo : Gli spoiler degli episodi de "Il Segreto" che verranno trasmessi la prossima settimana ci svelano che all'interno della famiglia Dos Casas ci saranno dei momenti di tensione. Nello specifico, Beatriz avrà un'accesa discussione col padre e Camila che la porterà ad allontanarsi da loro. L'ex fidanzata di Matias rimasta da sola chiederà appoggio al perfido Aquilino. Ovviamente Hernando e la Valdesalce faranno di tutto per ricucire i rapporti con la ...