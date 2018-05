Il Segreto anticipazioni | arriva VICENTE | un vecchio nemico di NAZARIA

Il Segreto anticipazioni 5 maggio 2018 : i dubbi di Marcela sul matrimonio con Matìas : Mentre Marcela teme che il marito sia ancora legato alla Dos Casas, Aquilino vuole distruggere Hernando.

Il Segreto anticipazioni 4 maggio 2018 : appuntamento serale : Francisca lavora per liberarsi di Julieta, mentre Marcela salva la sua antagonista in amore dalle grinfie del violento Aquilino.

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale : Beatriz sedotta da Aquilino non dimentica Matias (4 maggio) : Il Segreto, Anticipazioni e trama della puntata serata in onda oggi, venerdì 4 maggio 2018 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: Beatriz tra le braccia di Aquilino pensa solo a Matias.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:00:00 GMT)

Il Segreto anticipazioni : JULIETA lascia SAUL : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato di una strategia messa in atto da Prudencio Ortega (Josè Milan) per separare JULIETA Uriarte (Claudia Galan) dal fratello SAUL (Ruben Bernal): dopo aver fatto in modo che quest’ultimo venisse arrestato per il presunto omicidio di un professore universitario, il nuovo cattivo di Puente Viejo si impegnerà per tenere sotto scacco la nostra ...

Il Segreto anticipazioni : CANDELA capisce che a rapire CARMELITO è stata… : Il rapimento del piccolo CARMELITO genererà una serie di forti sviluppi nei prossimi mesi di programmazione della telenovela Il Segreto: nel corso del banchetto nuziale di Carmelo Leal (Raul Peña) e della maestra Adela (Ruth Llophis), qualcuno si introdurrà infatti in casa di Severo Santacruz (Chico Garcia) e CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz) e porterà via il bambino, in quegli istanti affidato alle cure di Venancia Almagro (Inma Sancho). ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-12 maggio 2018 : Marcela rompe con Matias! Saul lascia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: i Dos Casas lasciano Puente Viejo! Marcela scompare, Julieta in lacrime… Anticipazioni Il Segreto: Marcela piomba nel nulla dopo aver lasciato una lettera d’addio a suo marito! A causa degli intrighi di Prudencio e Francisca, Julieta e Saul si lasciano! I Dos Casas partono per la Cecoslovacchia! Saranno segnati da struggenti addii e cuori infranti i ...

Il Segreto anticipazioni : Camila dice addio a Nicolas - il dettaglio inaspettato : Anticipazione Il Segreto: Camila dice addio a Nicolas Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo all’addio tra Nicolas e Camila. Come vi abbiamo già rivelato, la famiglia Dos Casas lascia Puente Viejo. Hernando decide di voltare pagina e di raggiungere la Cecoslovacchia, dove prenderà in gestione un’altra azienda. Ormai Aquilino sembra aver preso il sopravvento […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Camila dice addio a ...

Anticipazioni Il Segreto 2 maggio : Julieta nei guai - ecco cosa le farà Prudencio : Nuovo appuntamento dedicato a "Il Segreto di Puente Viejo", lo sceneggiato iberico che dopo la pausa del Primo maggio tornerà in onda oggi pomeriggio alle 16:30. Le Anticipazioni dell'episodio odierno ci rivelano che il perfido Saul farà il doppio gioco con l'ingenua Julieta. Il pupillo della Montenegro, per tenerla lontana dal fratello Saul, cercherà di farla cadere nella sua trappola. Per scoprire la trama dettagliata vi consigliamo di leggere ...