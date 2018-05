Il Segreto Anticipazioni 4 maggio 2018 | appuntamento serale

Il Segreto/ Anticipazioni puntata serale : Beatriz sedotta da Aquilino non dimentica Matias (4 maggio) : Il Segreto, Anticipazioni e trama della puntata serata in onda oggi, venerdì 4 maggio 2018 sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset: Beatriz tra le braccia di Aquilino pensa solo a Matias.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:00:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA lascia SAUL : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Il Segreto, vi abbiamo parlato di una strategia messa in atto da Prudencio Ortega (Josè Milan) per separare JULIETA Uriarte (Claudia Galan) dal fratello SAUL (Ruben Bernal): dopo aver fatto in modo che quest’ultimo venisse arrestato per il presunto omicidio di un professore universitario, il nuovo cattivo di Puente Viejo si impegnerà per tenere sotto scacco la nostra ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di venerdì 4 maggio 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 4 maggio 2018: Pomeriggio – Dolores crede che la richiesta di divorzio sia solo uno scherzo di Pedro. Beatriz vuole partire per Madrid, con il benestare dei suoi genitori. Aquilino non accetta tale partenza e dà in escandescenze: trascina Beatriz al capanno di caccia e… Prima serata – I poveri di Puente Viejo, dopo l’intervento di Carmelo, accusano Julieta di averli traditi. ...

Il Segreto Anticipazioni : CANDELA capisce che a rapire CARMELITO è stata… : Il rapimento del piccolo CARMELITO genererà una serie di forti sviluppi nei prossimi mesi di programmazione della telenovela Il Segreto: nel corso del banchetto nuziale di Carmelo Leal (Raul Peña) e della maestra Adela (Ruth Llophis), qualcuno si introdurrà infatti in casa di Severo Santacruz (Chico Garcia) e CANDELA Mendizabal (Aida De La Cruz) e porterà via il bambino, in quegli istanti affidato alle cure di Venancia Almagro (Inma Sancho). ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 7-12 maggio 2018 : Marcela rompe con Matias! Saul lascia Julieta! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: i Dos Casas lasciano Puente Viejo! Marcela scompare, Julieta in lacrime… Anticipazioni Il Segreto: Marcela piomba nel nulla dopo aver lasciato una lettera d’addio a suo marito! A causa degli intrighi di Prudencio e Francisca, Julieta e Saul si lasciano! I Dos Casas partono per la Cecoslovacchia! Saranno segnati da struggenti addii e cuori infranti i ...

Il Segreto Anticipazioni - puntate settimana dal 7 al 12 maggio 2018 : Dalle anticipazioni sulle puntate della settimana da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018 della soap Il Segreto scopriamo che Dolores non vuole perdere il suo Pedro ed è sua intenzione raggiungerlo in Russia. Gracia cercherà di farla riflettere, mentre i Dos Casas pensano di lasciare Puente Viejo. Naturalmente Beatriz non acconsentirà, Emilia ed il marito cacceranno Aquilino e difenderanno l’onore della giovane figlia di Hernando. Il Segreto, ...

Il Segreto Anticipazioni : Camila dice addio a Nicolas - il dettaglio inaspettato : Anticipazione Il Segreto: Camila dice addio a Nicolas Nelle prossime puntate de Il Segreto assisteremo all’addio tra Nicolas e Camila. Come vi abbiamo già rivelato, la famiglia Dos Casas lascia Puente Viejo. Hernando decide di voltare pagina e di raggiungere la Cecoslovacchia, dove prenderà in gestione un’altra azienda. Ormai Aquilino sembra aver preso il sopravvento […] L'articolo Il Segreto anticipazioni: Camila dice addio a ...

Anticipazioni Il Segreto 2 maggio : Julieta nei guai - ecco cosa le farà Prudencio : Nuovo appuntamento dedicato a "Il Segreto di Puente Viejo", lo sceneggiato iberico che dopo la pausa del Primo maggio tornerà in onda oggi pomeriggio alle 16:30. Le Anticipazioni dell'episodio odierno ci rivelano che il perfido Saul farà il doppio gioco con l'ingenua Julieta. Il pupillo della Montenegro, per tenerla lontana dal fratello Saul, cercherà di farla cadere nella sua trappola. Per scoprire la trama dettagliata vi consigliamo di leggere ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 7 al 12 maggio 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 7 a sabato 12 maggio 2018: Dolores è intenzionata a partire per la Russia, ma Gracia cerca di farla desistere. Anche Hernando e Camila sono decisi a lasciare Puente Viejo, ma Beatriz non vuole. Emilia caccia via dalla locanda Aquilino e, assieme ad Alfonso, difende l’onore di Beatriz. Appena lo viene a sapere, Camila ringrazia Emilia. Julieta finalmente trova un nuovo lavoro, mentre ...

Il Segreto Anticipazioni 2 maggio 2018 : Prudencio vuole diffamare Julieta : L'Ortega mette in atto una trappola per danneggiare la reputazione della giovane tra i paesani in rivolta.

Il Segreto Anticipazioni : MARCELA dice addio a MATIAS e si allontana da Puente Viejo : Le trame de Il segreto riguardanti MATIAS (Ivan Montes) e MARCELA (Paula Ballesteros) diventano sempre più turbolente e presto Beatriz (Giulia Charm) sarà nuovamente motivo di lite fra il giovane Castañeda e la Del Molino. Come già vi avevamo preannunciato, la liaison segreta tra Beatriz Dos Casas e Aquilino Benegas (Raul Tortosa) farà parlare molto il piccolo paesino di Puente Viejo. La figlia di Hernando infatti, dopo i ripetuti tentativi di ...

Il Segreto - anticipazioni spagnole : Nazaria 'tradisce' Mauricio - ecco con chi : Dalla Spagna arrivano delle clamorose anticipazioni che riguardano due personaggi de "Il Segreto". Stiamo parlando di Prudencio e Nazaria, rispettivamente il pupillo di Francisca e la moglie di Mauricio. Stando agli spoiler, i due si scambieranno un bacio appassionato. Per quale motivo arriveranno a tanto? A quanto pare dietro a tutto questo ci sarà sempre lo zampino della Montenegro che costringerà la Gorostiza ad avvicinarsi all'Ortega. ...