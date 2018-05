Il ritorno di Grillo : referendum sull'euroRenzi : sanno di non governare - sbroccano : Il garante di M5s rilancia l'idea di far esprimere gli italiani sulla zona euro. E poi aggiunge: "Oggi siamo nella post-democrazia". Immediata la replica dell'ex premier: "Per due mesi hanno fatto i bravi, 'gli istituzionali'. Oggi capiscono finalmente di non avere i numeri per Palazzo Chigi e quindi sbroccano".