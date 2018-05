Il presunto Xiaomi Mi 7 appare brevemente su Mi Mall a un prezzo strepitoso

Il presunto Xiaomi Mi 6X visita il TENAA in una insolita colorazione rossa : Alla vigilia della presentazione di Xiaomi Mi MIX 2s, il presunto Xiaomi Mi 6X fa visita al TENNA, in una insolita colorazione rossa. Lo smartphone può contare sui una doppia fotocamera posteriore, schermo da 6 pollici e lettore di impronte digitali nella cover posteriore. L'articolo Il presunto Xiaomi Mi 6X visita il TENAA in una insolita colorazione rossa proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S : il teaser non conferma il notch - visibile però in un presunto video hands-on : Nonostante un breve video hands-on che mostra la presenza di un notch nell'angolo superiore destro del presunto Xiaomi Mi MIX 2S, il teaser ufficiale mostra un dispositivo senza alcuna interruzione che sarà presentato a Shanghai. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S: il teaser non conferma il notch, visibile però in un presunto video hands-on è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.