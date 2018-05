Il presidente del Burnley contro le “big six” | non dategli ancora più soldi

Di Maio chiude a un Governo del presidente : "Non esiste tregua - sarebbe un tradimento del popolo" : Fedriga intanto si dice preoccupato per un possibile esecutivo del Presidente: farà di tutto, tranne legge elettorale. E il Pd è pronto a dare il sostegno a un Governo di tregua su richiesta del Capo dello Stato: avrebbe il nostro sostegno - dice Ettore Rosato, vice Presidente alla Camera

Fiano ci spiega cosa vuol dire che ora restano solo i governi del presidente : Roma. "Le formule politiche mi sembrano esaurite. Altre formule sono possibili se c'è la collaborazione di tutti". Emanuele Fiano, deputato del Pd, prende atto del risultato della direzione al Largo ...

Marcucci - PD - a 24mattino : si ad un governo del presidente : Farà, io presumo, delle verifiche se ci sono le condizioni affinché un incarico al centrodestra porti a una maggioranza politica di centrodestra", continua Marcucci. "Credo che quelle condizioni non ...

Il Colle : «Partiti senza proposte». Governo del presidente più vicino : A Più di sessanta giorni a disposizione. Sei incontri al Quirinale, quattro con i presidenti delle Camere e una valanga di incontri, riunioni di partito, interviste e dichiarazioni. La misura...

E Renzi dà via libera a un governo del presidente. “Ma solo se ci stanno tutti” : Posto che, come sentenzia con i suoi a fine giornata Matteo Renzi, «il governo Di Maio è definitivamente morto», ora si guarda avanti. Ma all’orizzonte si scorge solo nebbia. Sarà pur vero come dice Sabino Cassese, che un esecutivo da lui presieduto «non è un’ipotesi concreta», fatto sta che al profilo super partes del professore corrispondono anch...

Di Maio si mette già all'opposizione di un governo del presidente : Se mai ci fosse stato bisogno di ulteriori conferme, l'immagine del centrodestra che lunedì andrà insieme al Quirinale e la Direzione dem che chiude a un governo con M5s, sono la dimostrazione che Luigi Di Maio è sempre più distante da Palazzo Chigi. Due segnali arrivati nello stesso giorno e dicono come tutti i tentativi di dialogo, con la Lega prima e con il Pd dopo, si siano infranti contro un muro.Il capo politico ...

Colf in nero - compagna di Fico contro Le Iene?/ Il presidente della Camera chiede “informazione responsabile” : Fico e la Colf in nero, la compagna Yvonne De Rosa su Facebook: “Verità cercate da maiali”. Anche Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene e Antonino Monteleone per il servizio(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:01:00 GMT)

Mondiali - l'idea del presidente Fifa Gianni Infantino : un torneo ogni due anni : È di ieri la proposta del presidente della Fifa di organizzare, oltre all' evento tradizionale ogni quattro anni, una mini Coppa del Mondo con otto squadre, da disputarsi ogni due anni, in ottobre/...

Serie B - il Bari deferito : arriva la risposta del presidente Giancaspro : Con riferimento alla notizia diramata in data odierna dall’ufficio stampa della Procura Federale, concernente il deferimento inoltrato dalla Procura Federale a carico del presidente e della società dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, F.C. Bari 1908 S.p.a. ribadisce che il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dei tesserati per le mensilità di gennaio e febbraio 2018 è stato ...

Trump : “Miei i soldi usati per pagare Stormy Daniels”/ Il presidente USA e il vizietto delle pornstar : Donald Trump rimborsò l'avvocato che pagò il silenzio di Stormy Daniels, la pornostar con cui ebbe una relazione: ultime notizie, Rudy Giuliani svela in tv che il presidente ha mentito(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:09:00 GMT)

Napolitano : il ringraziamento del presidente emerito a medici e Istituzioni : ... sono stato lieto -aggiunge l'ex Capo dello Stato- di aver potuto partecipare personalmente al significativo incontro e scambio tra gli apporti della scienza medica, di quanti da più tempo mi seguono ...

Massimo Moratti nominato presidente della Saras : Sarà ufficialmente Massimo Moratti a sostituire il fratello Gian Marco, scomparso lo scorso febbraio, alla guida della Saras. L'articolo Massimo Moratti nominato presidente della Saras è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Confcooperative - Fabrizio Tistarelli nominato presidente del settore agroalimentare e pesca : Sedersi ai tavoli di concertazione istituzionali consapevoli dell'importanza che il mondo cooperativo ha per la nostra economia - continua Fabrizio Tistarelli - Quindi valorizzare sempre di più ...