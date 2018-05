Il piano di Renzi e Berlusconi | Giorgetti premier del Nazareno 2

Renzi denuncia il piano dei big Pd : 'Fuori dal mondo un partito con M5S' : Pd e M5S alleati contro il centrodestra? Pd e M5S perno di un nuovo partito riformista? 'Ma siamo fuori dal mondo, non esiste, sarebbe il tradimento dei nostri elettori'. Matteo Renzi dedica buona parte della sua e-news a rintuzzare e, possibilmente, far naufragare l'ipotesi che da qualche tempo circola ...

Direzione PD - i renziani chiedono supporto con una raccolta firme : scoppiano le polemiche tra la minoranza : 15.10 - Piccola bufera nella tarda mattinata di oggi, legata a un sito internet nato a tempo di record e non legato direttamente al Partito Democratico. SenzaDiMe.it, registrato da un elettore del PD, tale Alberico De Luca, aveva elencato tutti i membri della Direzione del PD dividendoli in favorevoli o contrari alla trattativa con M5S, dedicando una parte anche a chi non si era ancora espresso pubblicamente in modo chiaro.È bastata però una ...

Governo - Emiliano : “Al voto? Pd verrà raso al suolo. I miei compagni di partito sappiano che è Renzi a chiedere le elezioni” : “Se non si mettono d’accordo per fare un Governo e continuano a dare questo spettacolo forse la soluzione è andare al voto”. Risponde così ai cronisti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, a margine della mattinata di dibattiti prima del concertone del pomeriggio a Taranto per l’Uno Maggio Libero e Pensante (segui la diretta video). “Una legge elettorale fatta dal Pd che si conclude con nuove elezioni a due ...

Matteo Renzi - il retroscena-terremoto : gli sms scambiati con Matteo Salvini - il piano clamoroso : È gasatissimo, Matteo Renzi , e nulla sembra preoccuparlo. Né le critiche da dentro il Pd per la sua intervista spericolata da Fabio Fazio a Che tempo che fa , 'Avete visto come sono stato bravo? Lui ...

Di Maio "punti comuni con Pd" ma preferisce Lega/ Renzi 'speranza' di Salvini per rompere M5s-dem : piano B è.. : Di Maio 'punti comuni con Pd' ma preferisce la Lega: Salvini 'noi non mutiamo programmi', Renzi rompe asse dem-M5s? piano B e ultime notizie

Bisignani - bomba su Salvini e Di Maio : il loro piano B. Così annientano Berlusconi e Renzi con un colpo solo : 'Al Quirinale il piano B di Salvini e di Maio è arrivato forte e chiaro. I due leader del Movimento 5 Stelle e della Lega, appena tutti i tentativi per formare una maggioranza saranno naufragati, sono ...

Renzi-Berlusconi - amorosi sensiIl piano per governare insieme : Berlusconi è convinto che andrà al governo preservando l'unità del centrodestra. E Renzi vuole creare la sua En Marche. insieme preparano il grande ritorno. Ecco il piano segreto per governare Segui su affaritaliani.it

Il piano di Zingaretti : svuotare il renzismo e prendersi il Pd : Eppure potrebbe non essere secondaria in chiave politica. Per il presidente della Regione Lazio, fresco vincitore delle elezioni e già candidatosi a guidare la 'rigenerazione' del Pd, quella di Mafia ...

Rifiuti - la Regione vara un nuovo piano. Obiettivo differenziata del 65% spostato al 2023 : ' Abbiamo ridotto drasticamente - ha detto il vice sindaco di Marsala Agostino Licari , con delega alla Nettezza urbana, chiamato a ricevere il premio - il volume di Rifiuti che alimenta un mondo ...

Il piano di Prodi e Amato : governo M5S - Pd senza Di Maio e Renzi Video : La parte del Pd disposta a dialogare per formare un governo, contrapposta a quella Renziana, chiusa nell’Aventino parlamentare, starebbe cercando di trovare punti di contatto con il M5S per dare vita ad un governo M5S - Pd, magari con la partecipazione anche di LeU. A muovere i fili della nuova strategia del nazareno, oltre ai capi corrente Dario Franceschini e Andrea Orlando, sarebbero anche due mostri sacri della storia del centrosinistra: ...

Matteo Renzi - Dagospia : non vuole mollare la Rai - le indiscrezioni sul suo piano segreto : Matteo Renzi fuori dai giochi? Non proprio. Quantomeno non vorrebbe uscirne. È quanto sostiene Dagospia , in poche righe, tutte dedicate all'ex premier ed ex segretario del Pd. Righe in cui si invita ...

Il piano segreto Pd-grillini per far fuori Renzi e Di Maio : Ritorno al passato. C'è un piano segreto a cui starebbero lavorando Andrea Orlando e Dario Franceschini interloquendo con alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle. Un piano che punta a far fuori Matteo Renzi da una parte e il centrodestra dall'altro. Naturalmente per governare. Lo spettro, prospettato da La Stampa, vedrebbe tra i protagonisti che starebbero pressando il Pd Romano Prodi e Giuliano Amato.Unica condizione per fare un governo coi ...

Campidoglio : piano operativo della nuova raccolta differenziata nel VI e X Municipio : Roma – Piano di “rivoluzione” della raccolta differenziata per i primi 500mila romani ai nastri di partenza. Conclusa la mappatura delle utenze, infatti, il nuovo modello è ormai prossimo all’avvio per i cittadini dei municipi VI e X. E’ pronta la campagna di comunicazione predisposta da Conai, Roma Capitale e Ama, nell’ambito del Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso gennaio. A partire da metà aprile, inizierà la consegna dei kit. E ...

Matteo Renzi - il piano con cui porta il Pd a sfracellarsi : per le prime votazioni solo scheda bianca : Tra caminetti, screzi e prove di collegialità, il Pd punta a essere l'ago della bilancia e il meno possibile ruotino di scorta delle altre forze politiche in una doppia partita: interna ed esterna. ...