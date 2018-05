Il Pd al Colle con un unica carta | ok solo a un governo del presidente Veltroni

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle(2) : (AdnKronos) – “La direzione di ieri -prosegue Guerini- è stata positiva per diverse ragioni. In una fase politica difficile e complessa come quella che il Paese sta vivendo e che dopo due mesi esatti ha visto il fallimento dei vincitori alle elezioni (o presunti tali), non per un caso del destino ma per loro responsabilità conclamata, il nostro partito ha discusso, si è confrontato, ha esaminato la situazione e le novità che nel ...

POMERIGGIO 5 - GAFFE NEL ColleGAMENTO CON GRANDE FRATELLO/ Video - Matteo Gentili : “Angelo vuole il mio ca**o” : POMERIGGIO 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:01:00 GMT)

Governo : Guerini - no esecutivi con Di Maio o Salvini - Pd ascolterà Colle : Roma, 4 mag. (AdnKronos) – “Non ci sono le condizioni per fare un Governo politico né con Di Maio né con Salvini, il Pd ascolterà il Presidente Mattarella e proseguirà nel suo approccio costruttivo. Una decisione che tutti siamo chiamati a rispettare e a condurre con coerenza”. Lo scrive Lorenzo Guerini su ‘Democratica’ ricordando la decisione assunta ieri nella Direzione Pd. L'articolo Governo: Guerini, no ...

Omega - a Berlino la Collezione di orologi con Kaia Gerber : Se per l’orologeria un classico è qualcosa di speciale, per la donna di Omega è un Trésor. La storica collezione femminile, rivista ed attualizzata, è stata presentata nel corso di una serata di gala a Berlino che ha avuto come madrina la nuova testimonial Kaia Gerber. “Come tanti altri giovani donne della mia generazione, – racconta la giovane e talentuosa figlia di Cindy Crawford – amo il look vintage. I nuovi orologi di ...

Il tifoso la molesta la cronista durante il Collegamento tv : lei si gira e lo colpisce con il microfono : A pochi giorni dall’episodio dell’inviata tv Marina Lorenzo, che ha ripreso in diretta un tifoso che aveva allungato le mani, un’altra giornalista ha reagito durante un collegamento alle molestie dei tifosi. Questa volta si tratta della giornalista Maria Fernanda Mora, di Fox sports, che il 26 aprile si è trovata in una situazione simile a Guadalajara, in Messico, dove si era svolto la partita tra Chivas de Guadalajara e il ...

Gore Wear - la nuova Collezione raccontata dall’ultra runner Daniel Jung : “Non ho un piano di allenamento predefinito. Quando sto bene, corro. Altrimenti torno a casa, dormo un po’ sul sofà”, racconta con il suo marcato accento altoatesino Daniel Jung, 35 anni, numero uno italiano del trail running, le corse nella natura, dal 2015 supportato nelle sue imprese sportive da Gore Wear. Quest’ultimo anno Daniel è cimentato per la prima volta nelle ultra, gare sopra i 100 chilometri e con un dislivello fino agli 8000 metri, ...

Roma - con Gabriele Cirilli - uno show da ridere : amici e Colleghi per festeggiare 30 anni di comicità : La stessa voglia di mettersi in gioco. Gabriele Cirilli festeggia i suoi 30 anni di carriera come se non fossero mai passati. Al teatro di via della Mercede il comico abruzzese è tornato sul palco per ...

MATTARELLA - GOVERNO : LUNEDÌ CONSULTAZIONI LAMPO/ Di Maio - "no al Colle - subito al voto" : ma Salvini.. : CONSULTAZIONI MATTARELLA LUNEDÌ: o maggioranza o GOVERNO di tregua fino a dicembre. Di Maio, 'no al Colle, subito voto', Salvini chiede preincarico.

Il piano del Colle : governo di tregua per superare l'emergenza economia : Servirà allora un personaggio 'imparziale', un grand commis che sia esperto di economia. Uno tipo il palermitano Alessandro Pajno, docente di diritto amministrativo, presidente di sezione del ...

Il Cdx lavora per avere l'incarico Voci di fuoriscite nel M5S : i nomi Flop? Governo del Colle con Pajno : Il Centrodestra si presenterà unito alle nuove consultazioni al Quirinale che ci saranno lunedì prossimo. E' il segnale che Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia faranno l'ultimo tentativo per cercare di ottenere un pre-incarico o un mandato esplorativo ad un esponente del Carroccio... Segui su affaritaliani.it

Il Colle in pressing sui partiti. Lunedì consultazioni. Mattarella : 'Ditemi se esistono altre maggioranze' : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà un nuovo giro di consultazioni con i partiti Lunedì prossimo per cercare di uscire dallo stallo e formare un nuovo governo. 'A distanza di due ...

Martina : 'No al Governo con Di Maio o centrodestra : gestione partito Collegiale' Video : Si è svolta questo giovedì 3 maggio la tanto attesa Direzione nazionale del #Pd dove il principale partito del centrosinistra ha discusso ai suoi massimi livelli sul proprio futuro [Video] e sull'atteggiamento istituzionale da avere in queste settimane in cui non pare profilarsi alcuna maggioranza di Governo. In particolare era molta l'attenzione su quello che avrebbe detto il reggente in carica Maurizio Martina. Vediamo qui di to le parti ...

Vuole uscire con la Collega - ma lei rifiuta sempre : 31enne le uccide il fidanzato : Vuole uscire con la collega, ma lei rifiuta sempre: 31enne le uccide il fidanzato Kevin Prasad aveva fatto più volte avance alla donna, sua collega all’aeroporto di San Francisco. Thandel Seinn stava però per sposarsi con Mark Mangaccat, 31enne, padre di sua figlia di 3. Quando l’uomo ha scoperto che la famiglia era in procinto […]