huffingtonpost

: Il padre di Meghan Markle accompagnerà la figlia all'altare, per le nozze con il principe Harry - HuffPostItalia : Il padre di Meghan Markle accompagnerà la figlia all'altare, per le nozze con il principe Harry - infoitcultura : Il fratello di Meghan Markle a Harry: “Ha mandato in bancarotta nostro padre, non sposarla!” - scoopscoop6 : Il fratello di Meghan Markle a Harry: “Ha mandato in bancarotta nostro padre, non sposarla!” -

(Di venerdì 4 maggio 2018) "IlHarry enon vedono l'ora di dare il benvenuto ai genitori della signorina, per il loro matrimonio". Con un comunicato ufficiale, pubblicato sull'account Twitter di Kensington Palace, l'ex attrice di Suits mette un punto alle polemiche circolate intorno alle sue: ilè stato invitato e l'accompagnerà all'. "I genitori della sposa avranno entrambi un ruolo importante al matrimonio, si legge nel comunicato, "La mattina delle, la madre viaggerà con laverso il Castello di Windsor. Ill'accompagnerà lungo la navata della cappella della St George's Chapel.è felice di avere i genitori al suo fianco in questa importante e felice occasione".Today we have provided an update on the Wedding of Prince Harry and Ms.. Read the full statement here: https://t.co/bhrPnJtrNm — ...