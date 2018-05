Il nuovo punk

Frostpunk : disponibile un nuovo video gameplay : Frostpunk è il nuovo titolo sviluppato dai ragazzi di 11 bit studios, creatori degli ottimi Warzone Earth e This War of Mine. Gameinformer ha pubblicato poche ore fa un video gameplay di 19 minuti che potete trovare alla fine di questa news.Il titolo è un city-builder gestionale ambientato in un 800 colpito dalla morsa di una nuova era glaciale, i pochi superstiti hanno così deciso di migrare altrove per costruire nuove colonie e cercare di ...

Bianco in versione Malibu nel nuovo video di “Punk rock con le Ali” : Indietro 18 aprile 2018 2018-04-18T16:04:08+00:00 Roma – Il cantautore torinese Bianco, autore di vari interpreti come l’ultimo inedito di Giorgia, produttore dei primi due album di Levante e collaboratore stretto e fidato di Niccolò Fabi, ci porta dritti in California. È uscito oggi il video di Punk rock con le ali, il nuovo singolo estratto dall’ultimo album “Quattro”, una […]

The Witcher 4 nel 2021? nuovo RPG da CD Project Red - non è Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red starebbe lavorando alla realizzazione di un Nuovo RPG Tripla A che dovrebbe arrivare sul mercato entro il 2021: potrebbe essere The Witcher 4?. L’indiscrezione è saltata fuori grazie alla diffusione di un report finanziario, che ha svelato i risultati legati all’anno fiscale 2017. Per adesso però non ci sono ancora molte informazioni sul Nuovo progetto a cui starebbe lavorando lo sviluppatore. Sembra però che il Nuovo RPG sia ...

Cyberpunk 2077 : al titolo lavorerà anche il nuovo studio aperto da CD Projekt Red : CD Projekt Red ha aperto un nuovo studio di sviluppo nella sua nativa Polonia, riporta Gamespot.Il nuovo studio si chiama CD Projekt Red Wroclaw e si trova nella città da cui prende il nome, andandosi ad affiancare agli studi già presenti a Varsavia e Cracovia. Fresco di apertura, sembra proprio che lo studio inizierà in pompa magna contribuendo allo sviluppo di Cyberpunk 2077.Composta da 18 membri, si tratta di un gruppo talentuoso e dalle ...

Frostpunk : il nuovo gioco degli sviluppatori di This War of Mine ha una data di uscita : Dopo aver dato uno sguardo al recente diario degli sviluppatori di Frostpunk, è arrivato il momento di scoprire quando il citybuilder sarà disponibile per PC.Come riporta Dualshockers, 11 bit Studios ha annunciato che il titolo verrà lanciato il 24 aprile 2018 per PC e ha svelato anche l'arrivo di una versione retail.Questa versione fisica si chiama "Victorian Edition" e includerà anche l'artbook "New London - The Art of Frostpunk".Read ...