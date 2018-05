Il nuovo Neo Geo Mini è un cabinato in miniatura

Compare un nuovo Neo o cambia forma? Ecco quando rivolgersi al medico e come proteggersi dal melanoma : Il melanoma è un tumore della pelle la cui incidenza è in aumento a livello mondiale. In Italia è il terzo tumore più frequente in entrambi i sessi al di sotto dei 50 anni. Un trend in aumento che si può fermare solo tramite la prevenzione, assumendo cioè comportamenti corretti quando esponiamo la nostra pelle al sole ed effettuando controlli periodici che permettano di individuare per tempo il tumore. Per questo motivo LILT ha deciso di ...

IMPIANTATO A MARSALA IL nuovo SENSORE SOTTOCUTANEO "EVERSENSE" : UNA SVOLTA PER IL PAZIENTE DIABETICO : ... Diabetologia e Malattie del ricambio, per l'impegno profuso nell'offrire al cittadino con diabete quanto di più aggiornato e tecnologicamente avanzato la scienza medica metta a disposizione". "...

nuovo Ford Tourneo Custom - viaggiare coccolati" : ... il Nuovo Tourneo Custom, si potrà scegliere in due lunghezze , L1 o L2, , con 3 differenti allestimenti, Trend, l'entry level di gamma, Titanium, per i più esigenti, e Sport, per un tocco frizzante ...

nuovo Ford Tourneo Custom : per il lavoro e il tempo libero : Roma, 19 apr. , askanews, Oggi Ford ha rivelato i primi dettagli relativi al versatile Nuovo Tourneo Custom dedicato al trasporto persone, in grado di offrire un viaggio in prima classe per un massimo ...

In servizio il nuovo direttore generale dell'Ateneo senese Emanuele Fidora : L'incontro sarà trasmesso in streaming sul portale dell'Università di Siena. Fonte: Università di Siena

Come d’incanto…l’operetta - nuovo spettacolo della Compagnia Incanto Mediterraneo : Continua con successo di pubblico e di critica, la stagione dell’Associazione “Incanto Mediterraneo”, sotto la straordinaria direzione artistica di Salvo

Terrorismo - nuovo blitz in Piemonte : fermato cittadino marocchino a Cuneo : È la quarta operazione AntiTerrorismo in pochi giorni quella portata a termine questa mattina in Piemonte. Un cittadino marocchino residente in Italia è stato fermato all’alba dai Carabinieri del Ros e da quelli del Comando provinciale di Cuneo per Terrorismo. Cuore dell’indagine, coordinata dalla Procura distrettuale di Roma, le “attività criminali” dell’uomo “fortemente indiziato” di istigazione a delinquere ...

Lotta - Frank Chamizo colpisce ancora : nuovo oro nei 74 kg nel torneo Kolov-Petrov. Forfait del turco Soner Demirtas : Frank Chamizo colpisce ancora. Dopo aver conquistato la finale del prestigioso torneo Dan Kolov & Nicola Petrov a Sofia (Bulgaria), il due volte campione del mondo e bronzo a Rio 2016 di Lotta continua a portare avanti con successo il suo programma nella nuova categoria di peso (74 kg). Il 25enne oggi infatti si è imposto grazie al Forfait nell’atto conclusivo del forte turco Soner Demirtas, campione d’Europa in carica a terzo ai ...

Inaugurati a Cuneo il nuovo laboratorio di analisi Arap e l'impianto pilota di ricerca - FOTO - : Una data che segna una tappa importante per il mondo zootecnico piemontese. Alla presenza delle autorità regionali e provinciali, il presidente Arap Roberto Chialva e la direttrice generale dell'...

Adas Cuneo - nuovo Comitato di esperti nelle problematiche del fine vita : Riccardo Torta, direttore Sscvd Psicologia Clinica e Oncologica - Città della Salute e della Scienza di Torino - Dipartimento di Neuroscienze - Università degli Studi di Torino Dott. Giuseppe Viada, ...

Il tennista Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells - interrompendo un nuovo record di Roger Federer : Il tennista argentino Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di tennis di Indian Wells, in California, battendo lo svizzero Roger Federer in tre set, a 6-4 5-7 (8-10) 7-6 (7-2). In questo modo Del Potro ha interrotto la The post Il tennista Juan Martin del Potro ha vinto il torneo di Indian Wells, interrompendo un nuovo record di Roger Federer appeared first on Il Post.

Governo - il neodeputato leghista Tonelli : “Elezioni bis? Io tra 3 mesi non mi presento di nuovo dalla gente a chiedere il voto” : Gianni Tonelli, ex numero uno del Sindacato Autonomo Polizia e neo deputato della Lega, intercettato nei pressi della Camera dei Deputati, afferma che la sua priorità parlamentare sarà “la sicurezza del Paese”. Tonelli si cimenta con il rebus delle alleanze che dovranno portare alla formazione del Governo. Pd o Movimento 5 Stelle? “Come scegliere tra un calcio o un pugno. Per la mia esperienza nel mio settore tra Pd o 5 Stelle ...