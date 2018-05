Il Nobel Letteratura 2018 non verrà assegnato? Non mi pare una grave perdita

Perché il Premio Nobel per la Letteratura non ha senso : L’Accademia di Svezia, travolta dagli scandali, ha annunciato il rinvio di un anno dell’assegnazione del Premio. Ci sono volute accuse di molestie sessuali – dirette al marito di uno dei membri dell’Accademia – per mettere in discussione un riconoscimento internazionale che non ha mai avuto la minima credibilità. È assurdo...

Niente Nobel Letteratura 2018. E se rinunciassimo definitivamente al Premio? : Se avessero chiesto la mia opinione in merito avrei risposto come il celebre Bartleby, lo scrivano nato dalla penna di Herman Melville. Preferirei di no. Lasciate stare il Nobel della Letteratura, pensiamo alle cose serie. Eppure l’Accademia di Svezia, l’istituzione composta da 18 membri istituita nel 1786 dal re svedese Gustavo III per promuovere “la purezza, la forza e la sublimità della lingua svedese” (solo dal 1900 venne “intestata” ...

Il premio Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato : ecco perché : Il premio Nobel per la letteratura 2018 non sarà assegnato: lo ha deciso l’Accademia svedese lo ha deciso in seguito allo scandalo relativo alle molestie sessuali che l’ha coinvolta. Jean-Claude Arnault, infatti, marito della poetessa Katarina Frostenson, fotografo e membro della setssa Accademia, avrebbe molestato negli anni 18 donne, tra cui anche la principessa ereditaria Victoria di Svezia. Il vincitore dell’edizione 2018 del premio ...

