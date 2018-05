IL MILAN VUOLE MANDZUKIC Calciomercato | l' attaccante croato potrebbe sostituire Andrè

Il MILAN VUOLE Mandzukic/ Calciomercato - Juventus pronta al sacrificio : scambio con Bonaventura? : Il Milan vuole Mandzukic, Calciomercato: rossoneri sulle tracce dell'attaccante croato, Juventus pronta al sacrificio in caso di ritorno di Alvaro Morata(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 10:21:00 GMT)

MILAN - Gattuso vuole tre colpi : ecco la probabile formazione per il 2018/2019 Video : Il #Milan vuole migliorare la propria rosa e tornare nell'elite del calcio italiano. Il tecnico rossonero Gattuso, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, ha chiesto tre rinforzi di qualita' alla dirigenza: una mezzala con il senso del gol, un esterno offensivo talentuoso ed un centravanti affidabile. Come riporta il noto quotidiano torinese Tuttosport, il Milan ha messo nel mirino due forti giocatori della Nazionale olandese. ...

MILAN - Gattuso vuole tre colpi : ecco la probabile formazione per il 2018/2019 : Il Milan vuole migliorare la propria rosa e tornare nell'elite del calcio italiano. Il tecnico rossonero Gattuso, stando alle ultime indiscrezioni di mercato trapelate, ha chiesto tre rinforzi di qualità alla dirigenza: una mezzala con il senso del gol, un esterno offensivo talentuoso ed un centravanti affidabile. Come riporta il noto quotidiano torinese "Tuttosport", il Milan ha messo nel mirino due forti giocatori della Nazionale olandese. ...

MILAN - il proprietario dei Miami Dolphins vuole i rossoneri se Yonghong Li esce di scena : Il Milan dalla bandiera rossa con la falce martello a quella a stelle e strisce? Ma non quella del Fondo Elliott , che è lì pronto a 'papparsi' la società rossonera qualora Yonghong Li non riuscisse a ...

MILAN - Gattuso vuole Belotti : sarà maxi scambio? Cutrone e i nomi in ballo Video : Il #Milan è diviso in due. Da un lato c'è la squadra che deve pensare a ottenere il sesto posto e magari vincere la Coppa Italia. Dall'altro c'è la societa' che sta lavorando su più tavoli per organizzare un futuro che dovra' necessariamente riservare maggiori soddisfazioni di quante non ne abbia fatto quest'anno zero pala storia rossonera. Un club come quello meneghino non può permettersi di fare la comparsa in Serie A e tra dodici mesi non si ...

Berlusconi rivuole il MILAN - ma da chi deve comprarlo? : Berlusconi o chiunque altro fosse interessato ad acquistare il club a chi si dovrebbe rivolgere? Yonghong Li che non decide nemmeno il futuro dei propri dirigenti e che il Mondo intero considera poco ...

MILAN - Gattuso vuole Belotti : sarà maxi scambio? Cutrone e i nomi in ballo : Il Milan è diviso in due. Da un lato c'è la squadra che deve pensare a ottenere il sesto posto e magari vincere la Coppa Italia. Dall'altro c'è la società che sta lavorando su più tavoli per organizzare un futuro che dovrà necessariamente riservare maggiori soddisfazioni di quante non ne abbia fatto quest'anno zero pala storia rossonera. Un club come quello meneghino non può permettersi di fare la comparsa in Serie A e tra dodici mesi non si ...

Disabili - a MILANo il mezzo pubblico è un’incognita. “Vuole usare la metro? Chiami mezz’ora prima” : Impossibile essere sicuri di poter viaggiare in metropolitana programmando in anticipo gli spostamenti con la carrozzina. Per sapere se si riuscirà ad arrivare a destinazione bisogna aspettare il giorno stesso del viaggio e telefonare all‘Atm mezz’ora prima di uscire di casa. Solo in quel momento è possibile accertarsi che sia tutto funzionante: ascensori, montascale, sollevatori, pedane. E che ci sia un operatore per l’assistenza. ...

Calciomercato MILAN - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare Video : L'amministratore delegato del #Milan, Marco Fassone, sta gia' lavorando con grande intensita' per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto ...

Calciomercato MILAN - Fassone vuole una squadra top : ecco chi potrebbe arrivare : L'amministratore delegato del Milan, Marco Fassone, sta già lavorando con grande intensità per il futuro e specialmente per la prossima stagione. La dirigenza rossonera, infatti, ha intenzione di confermare Gennaro Gattuso, tecnico che ha ottenuto degli ottimi risultati dopo avere sostituito in panchina Vincenzo Montella. L'ex centrocampista rossonero ha dato una vera propria svolta alla squadra e ha deciso di rinnovare il proprio contratto con ...

LIVE Pagelle MILAN-Napoli in DIRETTA : scoglio San Siro per il sogno scudetto degli azzurri - Gattuso vuole l’Europa : Buon pomeriggio e bentrovati con le Pagelle LIVE del match tra Milan e Napoli, valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018. La rincorsa del Napoli allo scudetto passa attraverso una vittoria a San Siro. Sarri e i suoi ragazzi sanno di giocarsi oggi, domenica 15 aprile, una delle ultime chance di tenersi in scia della Juventus prima dello scontro diretto che potrebbe davvero decidere le sorti del campionato. Ma di fronte ...

MILAN - Mirabelli vuole tre super colpi : squadra stellare per il 2018/2019 Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estiva. Il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli ha intenzione di rinforzare notevolmente la squadra e vuole mettere a segno alcuni importanti colpi in attacco. Un reparto che sara' rafforzato sicuramente è l'attacco, dal momento che Kalinic e André Silva non hanno reso secondo le aspettative. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, uno degli ...

André Gomes vuole più spazio - è sfida MILAN-Juve : la richiesta del Barcellona : Un nome che torna di moda, in casa Juventus e in casa Milan. È quello di André Gomes , centrocampista classe 1993 di proprietà del Barcellona. Secondo quanto riportato in Catalogna da Sport , l'ex Valencia ha chiesto la cessione alla società blaugrana . Il motivo? Lo scarso minutaggio di questa stagione. Ieri ha giocato - a sorpresa - 90 minuti contro il Leganes dopo essere sceso ...

Calciomercato MILAN - Gattuso vuole Belotti : il prezzo del Gallo è crollato : MilanO - Rino Gattuso vuole un attaccante da 20-25 gol in campionato per il Milan del futuro. Tutti gli indizi portano ad Andrea Belotti , che era già nell'orbita rossonera la scorsa estate. Ora però ...