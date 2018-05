Il medico che ha salvato già tre vite in volo

medico torna in servizio dopo licenziamento per assenteismo : ora irreperibile perché riceve anche a Dubai : Medico torna in servizio dopo licenziamento per assenteismo: ora irreperibile perché riceve anche a Dubai Il tg satirico sulle tracce dell’urologa Maria Colavita. licenziata perché andava in tv mentre risultava in malattia. Continua a leggere

Arriva la app che cura le dipendenze. E deve essere prescritta dal medico : Si chiama Reset ed è un'applicazione per smartphone che, unita ai trattamenti standard, aiuta i pazienti con "disturbo da uso di sostanze". Ma il mondo del digital therapeutics, terapie basate anche su strumenti digitali, è in continua espansione

Trump - l’ex medico : “Fu il presidente a scrivere la lettera che certificava il suo ‘straordinario’ stato di salute” : Dicembre 2015. Campagna per le primarie del partito Repubblicano. Il medico personale di Donald Trump Harold Bornstein rilascia una lettera alla stampa in cui certifica lo “straordinario” stato di salute del futuro presidente degli Stati Uniti d’America. Ma ora, a distanza di più di due anni, si scopre che quella lettera era falsa. O meglio, che fu lo stesso Trump a dettarla al suo medico. Parola per parola. “Negli ultimi ...

medico che aiutò a uccidere Bin Laden trasferito in altra prigione a causa di tentata fuga - : Poco dopo l'eliminazione di Bin Laden nel maggio 2011, i media statunitensi hanno riferito che alla sua morte ha contribuito Afridi: il Medico su ordine della CIA entrò nella casa dove presumibilmente ...

“Non volevano visitarmi. Poi la risonanza e la brutta notizia” : il dramma della star di Grey’s Anatomy - alla prese con una scoperta davvero triste. E le accuse a quel medico che per mesi le ha ripetuto : “Sta bene - è solo depressa” : Una notizia che aveva sconvolto i fan mesi fa, quando l’attrice era uscita allo scoperto rivelando pubblicamente di essere stata colpita da una terribile sorpresa in ospedale dopo dei controlli, una diagnosi piovuta all’improvviso dal cielo e che aveva spaventato non poco una star molto amata dal pubblico, che ne segue con passione le gesta sul piccolo schermo. E della quale ora la diretta interessata ha rivelato nuovi ...

Il medico che ha visitato Alfie è furioso : 'tutto questo è folle!' : ... le cui tecnologie consentono di trasportare, in ogni parte del mondo, i bambini come Alfie; questo perchè, ha specificato il dottore, pur avendo anche gli inglesi un servizio di questo tipo 'non ...

Il medico che ha operato Napolitano : 'Passi da gigante - ma l'attenzione resta alta' : Difesa bipartisan da parte della politica e delle istituzioni, infatti, per Napolitano vittima degli haters.

Napolitano : alle 18 bollettino medico su condizioni cliniche : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Sana - fermati per omicidio padre - fratello e zio/ “L’hanno uccisa loro”. Indagato anche un medico : Sana, fermati per omicidio padre, fratello e zio “L’hanno uccisa loro”. Arrivano nuovi aggiornamenti circa l'assassinio ella 25enne ragazza pakistana cresciuta a Brescia(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 09:41:00 GMT)

"Asperger - medico che ha dato il nome alla sindrome - aiutò i nazisti e condannò all'eutanasia centinaia di bambini". L'accusa in uno studio : Il pediatra austriaco, Hans Asperger, che ha dato il nome all'omonima sindrome, "cooperò attivamente" con il programma di eutanasia dei nazisti. Lo afferma un nuovo studio di Herwig Czech, storico all'Università medica di Vienna, che sostiene come "Asperger riuscì ad adattarsi al regime nazista e fu ricompensato per le sue affermazioni di lealtà con opportunità di carriera". Tra le accuse rivolte al pediatra, ...

Medicina ayurvedica e responsabilità del medico : letture deformanti di una sentenza che non è di assoluzione : Ebbene, l'uomo che era stato l'autore di quel capolavoro ch'è Un indovino mi disse , optò per la "scienza". Pratiche non convenzionali e rimedi che non possiedono evidenza scientifica possono essere ...

Francesco Scacchi - il medico italiano che descrisse lo spumante 48 anni prima di Perignon : È nato prima lo spumante o lo champagne? Nel 1622 il medico di Fabriano Francesco Scacchi fu il primo a descrivere la ricetta dello spumante in bottiglia, molto prima dell’abate considerato l’inventore del vino con le bollicine.Continua a leggere