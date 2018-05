Il Lecce cresce | nuovo ingresso in società

Blastingnews

: FOTO TCP - Cresce l'attesa a Lecce: ecco uno degli striscioni in città - redazionetcp : FOTO TCP - Cresce l'attesa a Lecce: ecco uno degli striscioni in città - puglianotizie24 : Lecce, Gioventù Nazionale cresce e si struttura #puglianews24 - Lopinionista : Lecce, Gioventù Nazionale cresce e si struttura #puglianews24 -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il, neopromosso in Serie B, è già pronto per creare una squadra che possa dire la sua in cadetteria. L'impressione, visti i nomi iniziali che si fanno nel calciomercato, è che lasalentina stia pensando ad una squadra che possa puntare in alto in Serie B. Di certo, attraverso i colpi di calciomercato, si capirà a quale obiettivo potrà ambire la squadra giallorossa che sarà ancora allenata dal confermatissimo Fabio Liverani. I primi nomi, riguardano tutti ruoli offensivi: il bomber La Mantia della Virtus Entella, l'attaccante Coda del Benevento e Chiaretti, trequartista in forza al Cittadella sono i sogni per il reparto d'attacco. Non si tratta di trattative facili: Coda è un top player per la categoria e bisogna capire se il Benevento vorrà privarsene. L'attaccante nell'ultima stagione ha segnato 4 reti in 14 gare giocate da titolare in Serie A, mentre nello scorso ...