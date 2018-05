Il gatto che ha ereditato un milione e mezzo di euro

Blastingnews

: Le dichiarazioni sulla chiusura a #Salvini di #DiMaio che scadenza hanno? Domenica sera alle 23? No, giusto per sap… - AlessiaMorani : Le dichiarazioni sulla chiusura a #Salvini di #DiMaio che scadenza hanno? Domenica sera alle 23? No, giusto per sap… - ilsaggiolibro : Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. (Jules… - miska1211 : “Facciamo fare un po’ di attività fisica al gatto, che è sovrappeso.” Risultato: -

(Di venerdì 4 maggio 2018) A chi non piacerebbe avere uno zio Paperone, o un qualsiasi parente lontano che saltasse fuori all'improvviso, magari tramite la telefonata di un notaio, che ci annunciasse che alla sua morte, il parente ci avesse dichiarato eredi di un cospicuo patrimonio? È capitato ad undi nome Pilù Ad untrovato per strada dalla sua proprietaria, e divenuto ricco grazie a lei, la signora Cecilia Anna D., ex funzionaria della presidenza del Consiglio dei Ministri, è successo di ereditare ben undi. Lui non lo sa, ma deve essere stato un gattino molto amato, perché la sua compagna umana, prima di morire, ha deciso di devolvere a lui le sue intere sostanze. La signora ed ilvivevano a Verona, lei nubile e senza altri affetti, lui non di razza, ma baciato dalla sorte per questo evento così speciale, che gli permettera' di sopravvivere nell'agi VIDEOo ...