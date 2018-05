Il fondo Elliott conquista il cda di Tim | sconfitto Bolloré Determinante il voto di Cdp 

Tim - il fondo Elliott batte Vivendi e conquista il Cda Il titolo scatta in Borsa : La lista del fondo Elliott la più votata: 10 in posti in cda, contro i 5 che vanno a Vivendi. S’inverte la rotta a piazza Affari: dal -0,8% al +1,15%

Tim : Elliott batte Vivendi - al fondo la maggioranza del cda : Rozzano, 4 mag. , askanews, Il fondo Elliott batte Vivendi in assemblea e si aggiudica la maggioranza del cda di Tim. La lista del fondo Usa ha ottenuto i voti favorevoli da parte del 49,84% dei ...

Tim - Genish accende il duello tra fondo Elliott e Vivendi : Maddalena Camera Telecom debole ieri in Borsa, -0,54%, nella settimana decisiva per la governance della società. Venerdì prossimo 4 maggio, a Rozzano si vedrà finalmente chi è il vincitore tra Vivendi,...

Tim - Genish pronto a lasciare Addio se vince il fondo Elliott Battaglia all'assemblea del 4/5 : Amos Genish, ceo di Telecom Italia, sarebbe pronto a lasciare nel caso in cui il fondo Usa Elliott vinca la Battaglia contro il maggiore azionista Vivendi sul controllo del cda all'assemblea del 4 maggio. "Sono l'ad di Tim e sto dalla parte di Tim"... Segui su affaritaliani.it

Assemblea Tim - primo round dello scontro Vivendi-Elliott. Il fondo Usa : "Il 4 maggio si volta pagina" : MILANO - La notizia del fermo di Vincent Bolloré per le presunte tangenti in Africa piomba sull'Assemblea della Tim, dove la Vivendi che fa capo al finanziere bretone si sta giocando la partita della ...

Telecom - l’ultima puntata della guerra tra Vivendi e il fondo Elliott : Attesa la decisione del tribunale sul ricorso presentato da Tim e dal suo primo azionista sulla nomina dei sei amministratori richiesta da Paul Singer...

Elliott vs Vivendi per Tim/ Il fondo Usa : è tempo di cambiare in Telecom Italia : Telecom Italia, Genish parla del fondo Elliott e dello scontro che può essere dannoso per Tim. Il Ceo della società parla anche della rete e dei rapporti con il Governo(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 12:47:00 GMT)

Tim - entra il fondo tedesco Svm con l'1%. Sostegno a Elliott : La società tedesca di gestione di fondi Shareholder Value Management ha fatto sapere di aver recentemente costituito una partecipazione nell'ex Telecom Italia che rappresenta più dell'1% delle azioni ...

Tim - si allarga il fronte pro-Elliott. Il fondo tedesco Svm compra l’1% ed è pronto a raddoppiare : Al record date di ieri, secondo stime attendibili, si è presentato a timbrare il cartellino per l’assemblea Telecom del 24 aprile ben il 68% del capitale. Un record di affluenza, che...

Tim - il ricorso per fermare il fondo Elliott : Francesi all'angolo, Fininvest sale in Mediaset. Nuovo piano Open Fiber, dalle banche 3,5 miliardi A lungo minacciata, scoppia la guerra legale che vede contrapposti Tim e Vivendi da una parte e i ...

Tim vola in Borsa. Il fondo Elliott schiera la sua lista contro Vivendi : All'indomani dell'avanzata del fondo Elliott e delle fibrillazioni nel cda tra i consiglieri di Vivendi e quelli di Assogestioni, Tim vola in Borsa. Avvio in rialzo a Piazza Affari, a +2,1%, e poi un nuovo balzo, oltre il 3% a 0,88 euro. Il gruppo di Vincent Bollorè, invece, apre a Parigi in leggero calo (-0,05%).Elliott, intanto, ha perfezionato la sua strategia in vista dell'assemblea del 4 maggio, chiamata a decidere i nuovi equilibri ...

Tim - il fondo Elliott continua a salire : ora è all'8 - 8% ma con le opzioni sfiora il 14% : E' una scalata quella del fondo americano per dare battaglia a Vivendi (che è primo azionista con il 23,94%)