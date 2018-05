Il cinema senza cattivi di Wes Anderson

wired

(Di venerdì 4 maggio 2018) Qualcuno ha gettato i cani su un’isola nel nuovo film di Wes, titolato non a caso L’isola dei cani, e loro si sentono abbandonati. È stata la potente lobby pro-gatto ma alcuni padroni conniventi non si sono ribellati. C’è insomma una colpa dietro le azioni che portano molti dei protagonisti canini ad avercela con gli umani. Tuttavia è proprio un ragazzo umano che andrà lì a cercare di cambiare le cose, un nuovo padrone di cui i cani (e in particolare uno, il più scettico di tutti) devono iniziare a fidarsi. È una rimodulazione dell’eterno tema di Wes: non ci sono i buoni e i, non ci sono le persone meschine e quelle pure, ci sono solo persone che sbagliano e tra di esse quelle che lui preferisce raccontare sono quelle che provano a rimediare. Si potrebbe, in un altro senso, dire che tutti i film di Wesinquadrano delle relazioni umane (più che altro ...