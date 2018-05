Il calcio ricostruisce | conclusi i lavori dello stadio di Amatrice

calcioweb.eu

(Di venerdì 4 maggio 2018) Lega Serie A, Fondazione Milan, Atalanta Bergamasca, Torino Football Club e Istituto per il Credito Sportivo – con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Sport, e del CONI – restituiscono alla Comunità di, attraverso la Lega B con B Solidale Onlus, lodi“Paride Tilesi”. Il Ministro per lo Sport Luca Lotti e il Sindaco diSergio Pirozzi inaugurano il nuovocomunale di“Paride Tilesi”, utilizzato come campo base della Croce Rossa Italiana a seguito del disastroso terremoto del 2016.nLa Lega Serie A, principale finanziatore dell’opera, si è avvalsa per il progettostrumento del Trust B Solidale Onlus, Organizzazione Non-Profit della Lega B, che ha già lavorato, con la medesima procedura, alla realizzazionedi Lampedusa inaugurato lo scorso 18 ottobre. LaPresse/Vincenzo ...