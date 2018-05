I vini della costa protagonisti al Real Collegio

Riforma pensioni/ Salvini rilancia le proposte della Lega (ultime notizie) : Riforma pensioni, ultimissime. Matteo Salvini rilancia le proposte della Lega. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 4 maggio(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 09:09:00 GMT)

Salvini-Di Maio - perché il leader della Lega minaccia querela : Tra Salvini e Di Maio volano gli stracci. L’intesa tra i due leader sembra essersi definitivamente spezzata dopo che ieri, sul blog delle Stelle, il capo politico...

[L'analisi] Il deputato leghista e il favore ai killer della 'Ndrangheta. Gli schizzi di fango sulla cavalcata di Salvini : Con loro due sono f8niti 8ndagati anche il deputato Alessandro Pagano e il coordinatore regionale della Lega Angelo Attaguile, un cognome pesante in politica, una famiglia della D.C. che fu. Ecco, ...

Di Maio : 'Salvini non vuole il voto per i guai finanziari della Lega' Video : Sono passati due mesi dalle ultime elezioni politiche, ma, ancora non c'è l'ombra di un Esecutivo. Ci sono stati diversi giri di consultazioni, tanti veti e nessun accordo.Naufragata anche l'ipotesi di un #Governo M5S-PD, nelle ultime ore, la Lega ha tentato di riaprire il dialogo con #Luigi Di Maio, ma il pentastellato ribadisce che il no a Silvio Berlusconi non è negoziabile. E poi, duro, rilancia su Twitter, che con Berlusconi e il ...

Luigi Di Maio su twitter attacca il leader della Lega : "Salvini si è piegato a Berlusconi per le poltrone" : "Non è possibile nessun governo del cambiamento con Berlusconi e il centrodestra. Salvini ha cambiato idea e si è piegato a lui solo per le poltrone. Si torni subito al voto!". Così su twitter Luigi Di Maio che posta una schermata di un post Facebook di Matteo Salvini risalente al 16 luglio 2012, in cui il leader del Carroccio scriveva: "Nessun leghista è disposto a puntare ancora su un'alleanza con Berlusconi. No a ...

Di Maio - appello a Salvini : “Elezioni subito”/ Dubbi della Lega e scelte di Mattarella : chi guadagna al voto? : Di Maio, "Salvini rifiuta il cambiamento, ora elezioni a giugno": Quirinale irritato con il M5s, tutti gli scenari e le ipotesi di Mattarella per la formazione di un esecutivo(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:10:00 GMT)

Friuli - Massimiliano Fedriga al 55 - 7% è già sicuro della vittoria. Salvini boom - Lega primo partito. Scrutinate un terzo delle sezioni ... : Con 439 sezioni Scrutinate su 1.369, dice il sito web regionale edel Fiulia Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra, è al 55,7%. Il candidato Pd Sergio ...

Salvini e Berlusconi : nessuno ci dividerà M5S - il 59% della base vuole l’ok alla Lega : Il segretario della Lega: «Il Movimento 5 Stelle dovrà rinsavire e noi ritenteremo, se no servirà un esecutivo, ma senza Gentiloni»

Governo - Orfini (Pd) : “Di Maio? È la stessa cosa di Salvini - l’opposto della sinistra. Ed è inaffidabile” : “Salvini e Di Maio? Non c’è nessuna sostanziale differenza tra loro due. Sono la stessa cosa, l’opposto della sinistra”. Così il presidente del Pd, Matteo Orfini, a Otto e Mezzo (La7), nel ripetere il suo niet a un accordo tra il suo partito e i 5 Stelle. E, rispondendo alla conduttrice Lilli Gruber che evidenzia il ritardo con cui è stata fissata la prossima direzione del Pd, Orfini osserva: “Noi abbiamo perso 50 giorni per i balletti di ...

SALvini IMPICCATO A TESTA IN GIÙ - ADESIVI CHOC A PAVIA/ Solidarietà a leader della Lega da ex sindaco Cattaneo : PAVIA, ADESIVI CHOC con SALVINI, Trump, Netanyahu e Erdogan impiccati a TESTA in giù. Attacco anti-fascista, la Lega insorge: “Basta con la sinistra violenta e intimidatoria"(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:45:00 GMT)

Salvini : "Renzi e Di Maio che ci azzeccano tra di loro?"/ Governo - leader della Lega boccia trattativa PD-M5S : Governo, Salvini: "Non tradisco Berlusconi". Il leader della Lega e del Centrodestra parte all'attacco del dialogo PD-M5S per il nuovo esecutivo, ecco il video(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:14:00 GMT)

Salvini scaricherà BerlusconiPronto al governo con Di Maio Lega perno della nuova destra : Il Pd rifiuterà l'accordo e Salvini ha deciso: mollerà Berlusconi dopo le elezioni in Friuli e andrà al governo con il M5s. Il leader leghista pronto a lanciare un nuovo rassemblement di destra Segui su affaritaliani.it

Martina : Salvini deve tacere - lo stallo è colpa della Lega : Roma, 27 apr. , askanews, 'Salvini dovrebbe solo tacere perché è colpa loro se siamo arrivati fino a qui dopo 50 giorni di tira e molla, di caos e di scontri. Lezioni da Salvini non ne prendiamo ...