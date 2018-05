I Pupi di Mimmo Cuticchio al Teatro Gerolamo

Mimmo Cuticchio e l'arte dei Pupi siciliani a Parma : Cantastorie, attore e regista teatrale, Mimmo Cuticchio è stato il primo artista residente ospite a Parma per il progetto 'The Artist Is Present'. Tra spettacoli, incontri e la ricostruzione della sua bottega storica di Palermo, dal 17 al 24 marzo 2018 ha portato in città l'arte siciliana dell'Opera dei pupi, di cui è erede e grande interprete. ...