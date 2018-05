Ho fatto la mia prima mostra nella cucina di casa

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 : «Il canna gate ci ha fatto lasciare - ma io e Leonardo ci amiamo» : Mercedesz Henger, ospite di Pomeriggio 5, annuncia in diretta di essere tornata insieme al suo Leonardo. Dopo quasi un anno d'amore hanno vissuto una crisi che li ha tenuti separati per due mesi....

Un mese da ciclofattorino nell'economia digitale per 5 euro lordi a consegna : Diventare ciclofattorino per le piattaforme digitali di food delivery è facilissimo. Basta avere una bicicletta, uno smartphone, iscriversi al...

Alzandosi dalla "spazzatura" : come il Portogallo ha fatto ripartire l'economia - : Questo implica una minore fiducia nell'economia, che può portare a meno investimenti o ad un uso più aggressivo delle risorse interne. Nel caso del Portogallo, questo significava il declino delle ...

Lo strano gesto di Cecilia e Jeremias Rodriguez sul GF 15 di Barbara D'Urso : cosa hanno fatto : Uno strano gesto quello di Cecilia e Jeremias Rodriguez che poche ore prima dell'inizio della nuova edizione del GF, condotto da Barbara D'Urso , postano queste due foto su Instagram. Che avranno ...

Amianto alla Olivetti - tutti assolti : per i giudici il 'fatto non sussiste' : La Corte d'Appello di Torino ha assolto tutti gli imputati del processo per le morti da Amianto alla Olivetti di Ivrea. In primo grado fra i condannati c'erano i fratelli Carlo e Franco De Benedetti, ...

“Povera Mia…”. Alessia Marcuzzi commossa per la figlia. Durante l’intervista a ‘Verissimo’ la “condottiera” dell’Isola dei famosi non ha trattenuto le lacrime - Quel fatto lì l’ha proprio toccata nel profondo : Alessia Marcuzzi, regina dell’Isola dei famosi e destinataria di complimenti e critiche, è tornata a Verissimo per fare un bilancio dell’ultima edizione del suo reality. Impossibile non parlare del canna-gate, che è la questione che ha tenuto banco più di tutte quest’anno. e la presentatrice si è commossa Durante l’intervista con Silvia Toffanin. La Marcuzzi non ha apprezzato gli attacchi gratuiti nei suoi confronti, che poco ...

Berlusconi - con quella pagliacciata al Quirinale ha fatto come chi bestemmia in chiesa : Da quando ha cominciato ad avere tanti soldi Silvio Berlusconi si è autoconvinto che l’averli si traduce automaticamente in tanto potere. Sostanzialmente non è difficile capire che ha ragione. Benché questo non sia scritto in nessuna legge e tantomeno in nessuna Costituzione democratica, è una regola non scritta che quasi tutti rispettano, e chi non lo fa è considerato uno “spostato”, uno che non sa stare al suo posto. E’ ...

Al Bano : "È la mia storia con Loredana che mi ha fatto venire l'infarto" : 'È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l'infarto'. È questo il titolo del settimanale DiPiù. A pronunciare queste parole sarebbe stato Al Bano anche se non conosciamo ancora le ...

“Mia figlia mi odia per colpa tua”. E giù - botte da orbi : un’aggressione folle e insensata - sotto gli occhi di una bambina troppo piccola per capire quell’orrore. Ma per il padre le cose non sono finite affatto bene : Rapporti tesi, come purtroppo spesso accade quando una coppia continua ad avere contatti, legata dai figli avuti in passato nonostante l’amore sia finito da tempo. Sfociati in un’aggressione folle e violenta scatenata da un motivo, se così si può chiamare, talmente insensato da aver reso virale questa storia. Protagonista della vicenda un giovane di 28 anni di nome John Smart che lo scorso ottobre ha colpito con una violentata ...

Enrico Mentana prende in giro "Chi" : «Mi hanno fatto nonno a mia insaputa» : Enrico Mentana nonno a sua insaputa. "Chi" ha pubblicato una foto del direttore del Tg di La7 mentre spinge una carrozzina con dentro, secondo il settimanale, il nipotino. Peccato che il...

“La mia vita…”. Shannen Doherty - il messaggio choc. I fan dell’amata attrice restano sconvolti : ciò che ha fatto sapere la “Brenda” di Beverly Hills 90210 sui social è esattamente ciò che nessuno avrebbe voluto leggere. La paura dilaga : Una brutta bestia, il cancro. Davvero brutta. Perché ti illude. Ti fa credere di essere guarito e poi ti dà il colpo di grazia mettendoti di fronte alla realtà. Capita spesso. Ed è capitato anche a lei, Shannen Doherty che lo scorso autunno, tutta felice e sorridente, aveva annunciato al suo pubblicato di stare bene. Molto meglio, comunque, rispetto al periodo precedente. Per chi non lo sapesse, Shannen Doherty, alias la Brenda di Beverly Hills ...

“Ho venduto la mia verginità a un attore. Ora sono ricchissima” : a 26 anni - la scelta di questa ragazza che ha fatto infuriare il web. A comprare la sua prima volta - una star di Hollywood : La notizia aveva fatto il giro dei social tempo fa, quando sulla falsariga di quanto fatto da altre ragazze lei aveva deciso di mettere in vendita in rete la sua verginità, concedendosi all’uomo pronto a spendere di più per portarla a letto. Jasmin aveva così dato il via a un’accesissima e discussa asta sul sito Cinderella Escort, portale che già in passato era stato usato per simili “offerte” e del quale molti ...

Fabrizio Frizzi fatto fuori dalla Rai - la pagina nera. Del Noce : 'Non è colpa mia se...' : 'Non fui io a cacciare Fabrizio Frizzi dalla Rai '. A poche ore dalla prematura morte dell'amatissimo conduttore, a viale Mazzini emergono già grandi sensi di colpa per le , poche, pagine nere nella ...