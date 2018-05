“Ho avuto più di 2000 uomini Ma nessuno sa che…” Il segreto della donna più desiderata

caffeinamagazine

: Stamattina a Padova, alla 157^ festa dell'@Esercito Italiano, ho avuto l'onore e il privilegio, indossando il cappe… - zaiapresidente : Stamattina a Padova, alla 157^ festa dell'@Esercito Italiano, ho avuto l'onore e il privilegio, indossando il cappe… - trash_italiano : Mariana: 'ho capito che essere vere non serve a nulla' MA HAI NOMINATO PATRIZIA E NON HAI AVUTO IL CORAGGIO DI DIR… - Simo_Ventura : Tra le tante nuove esperienze di questo periodo, per esempio la prima volta ad @AmiciUfficiale, ho avuto l’opportun… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) C’è chi per passare il tempo colleziona francobolli, vecchie monete ormai fuori corso o cimeli appartenuti alle star del cinema e dello spettacolo. E chi, invece, punta a ben altro tipo di raccolta, quella di. Come questa, che senza peli sulla lingua, è diventata famosa per aver ammesso di essere stata a letto con circamaschietti nel corso degli ultimi anni, un piccolo record che mira a incrementare ulteriormente nei giorni a venire. Crystal Warren, 48 anni, è una delle donne più attive di tutto il Regno Unito ma nasconde unsconosciuto alla maggior parte delle persone che la frequentano: fino a poco fa apparteneva infatti al sesso opposto. Intrappolata in un corpo che non sentiva il suo, si è sottoposta a un’operazione chirurgica per diventare una signora e, scherzando, spiega di essere “passata dall’essere uomo a mangiatrice di ...