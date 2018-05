gamerbrain

: Hello Kitty Kruisers disponibile da oggi su Switch - oOShinobi777Oo : Hello Kitty Kruisers disponibile da oggi su Switch - GamesPaladinsIT : Il dolcissimo e coloratissimo arcade racing Hello Kitty Kruisers è disponibile per Nintendo Switch… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Il dolcissimo e coloratissimo arcade racing game arrivain versione digitale e in versione fisica domani in tutta Europa e oltre. Azionate i vostri motori, fan di! Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su DiscordarrivasuIl publisher di videogame, Rising Star Games, ha annunciato che il veloce e divertente arcade karting multiplayerè oraper Nintendoin Europa, Medio Oriente, Australia, Nuova Zelanda e oltre. Il gioco èin versione digitale sul Nintendo eShop.saràpresso retailer selezionati in versione fisica in tutta Europa e oltre. I fan diche hanno acquistato la versione fisica UK in lingua inglese ditroveranno un carinissimo ...