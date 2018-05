Guns N’ Roses | Appetite For Destruction in versione cofanetto per celebrare i

gqitalia

: Giovane (-issimo!) e ambizioso. Dalla #Juventus al #Venezia, con il sogno playoff in vista. 1?2? clean sheet stagio… - DiMarzio : Giovane (-issimo!) e ambizioso. Dalla #Juventus al #Venezia, con il sogno playoff in vista. 1?2? clean sheet stagio… - washunorris : RT @VirginRadioIT: Guns N' Roses: annunciata la maestosa riedizione super deluxe di Appetite For Destruction con 49 brani mai pubblicati! T… - DespricableMe : RT @VirginRadioIT: Guns N' Roses: annunciata la maestosa riedizione super deluxe di Appetite For Destruction con 49 brani mai pubblicati! T… -

(Di venerdì 4 maggio 2018) Dopo anni di silenzio misto a declino, iN’sono tornati e anche in splendida forma. Lo testimoniano questi ultimi due anni post-reunion passati in giro per il mondo con il tour mondiale Not In This Lifetime, che ad oggi è il quarto tour di maggiore successo nella storia della musica. Duff McKagan, Slash e l’irruento frontman Axl Rose però non hanno alcuna intenzione di fermarsi, tanto che sono pronti per scrivere un nuovo capitolo del loro World Tour: tra giugno e luglio saranno, per esempio, in Europa e pare che altre date siano in via di definizione per l’autunno. Intanto il pubblico italiano avrà modo di vederli il prossimo 15 giugno sul palco del festival Firenze Rocks. E qualche giorno dopo, il 29 giugno, potrà godersi di nuovo la loro musica anche a casa grazie alla pubblicazione da parte di Geffen/UMe diFor: Locked N’ ...