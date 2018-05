Guerra per la Rai

Iran - Guterres : “Usa non lasci accordo - pericolo Guerra”/ Onu - appello a Trump : decisione entro il 12 maggio : Iran, Guterres: “Usa non lasci accordo, pericolo guerra”. Dall'Onu appello a Trump: la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 10:10:00 GMT)

Tuoni sul Pd : perché Franceschini e gli altri fanno la Guerra a Renzi : Renzi non ha intenzione di andare allo scontro per essere usato come capro espiatorio delle difficoltà a individuare una linea politica nei confronti dei grillini, Maurizio Martina, Dario ...

Pd - Guerra dei numeri in direzione. Renzi 'Non usino pretesti per rompere'. Scontro sul sito senzadime : Quando in una comunità politica alla vigilia di una discussione seria che riguarda il partito e il Paese si arriva a questo, c'è qualcosa di profondo che non va. https://t.co/OmiSDwe5dH - Dario ...

Ultras russi pronti alla Guerra : adolescenti addestrati per il mondiale - VIDEO : pronti a portare l'inferno in questa coppa del mondo. I ragazzi sono addestrati dai leader dei più grandi gruppi Ultras del Paese e il migliore verrà invitato ad unirsi agli adulti. Alcuni di loro ...

La preghiera di Francesco per la Siria - nucleo di una 'Guerra mondiale a pezzi' : E la sua preghiera per la Siria, pronunciata nel giorno di Pasqua, è stata ricordata all'inizio della recita del rosario: "Domandiamo frutti di pace per il mondo intero, a cominciare dall'amata e ...

Dai trentini mandati sul fronte orientale alla retorica costruita dalla classe dirigente. I canti alpini per scoprire la Grande Guerra : Dove sei stato, mio bell'alpino/ Dove sei stato bell'alpino, che ti g'ha cambià colore/ L'è stata l'aria del Trentino/ L'è stata l'aria del Trentino che mi ha cambià colore Con la ripetitività che ...

Dazi - perché siamo sull'orlo di una Guerra commerciale mondiale : Domani gli Usa decideranno se esentare (ancora) l’Europa dai Dazi su alluminio e ferro. In caso negativo, Bruxelles è pronta a replicare con la stessa moneta. E intanto continuano le tensioni con la Cina, la lotta sul 5G ,la crisi degli oligarchi russi. Come siamo arrivati al punto di non ritorno per l’economia globale...

Iran - Pompeo tranquillizza i sauditi : "La vostra sicurezza è una priorità per gli Usa". Mentre Israele si prepara alla Guerra : "La sicurezza dell'Arabia Saudita è una priorità nazionale per gli Stati Uniti". E la sicurezza del Regno Saud passa oggi per il contenimento dell'espansionismo Iraniano in Siria e nel quadrante mediorientale. La visita a Riyadh del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, è l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di un Medio Oriente in fiamme. Le rassicurazioni date dall'ex direttore della Cia ai dignitari sauditi non sono ...

Siria - Guerra di propaganda : la Russia fa testimoniare un 11enne per smentire l’uso di gas : La Russia ha presentato in una conferenza stampa diversi testimoni del presunto attacco con gas avvenuto a Douma il 7 aprile scorso. Tra loro anche Hassan Diab, il ragazzo di 11 anni che appare in uno dei video pubblicati quel giorno. Francia e Regno Unito hanno criticato duramente l’incontro definendolo un’operazione di propaganda e disinformazione.Continua a leggere

Emilio Pensuti Speranza - un aviere aquilano alla Grande Guerra foto : ... per la scomparsa prematura del padre, si trasferì alla casa materna ad Aquila degli Abruzzi, ove fu sotto l'egida del patrigno Carlo Patrignani, fiduciario militare, pioniere dello sport, ma più ...

Emilio Pensuti Speranza : un aviere aquilano alla Grande Guerra : L’AQUILA – Fra le acquisizioni storiografiche recenti in merito alla partecipazione dell’Italia alla Prima Guerra mondiale, emerge quella di un

“Siete degli animali”. Grande Fratello - scoppia la Guerra. Dopo le liti delle ultime settimane - volano nuovamente parole pesantissime tra gli inquilini della casa. I fan a bocca aperta : ricomporre i cocci sembra davvero una missione impossibile : Di inquilini a caccia di un po’ di sana celebrità il Grande Fratello abbonda, come d’altronde ogni reality show che si rispetti. Il buon gusto, invece, pare non essere proprio di casa tra le mura più spiate del nostro paese, con gli spettatori che hanno potuto già assistere a scene trash di ogni tipo nonostante l’edizione 2018, che ha segnato il ritorno al timone di comando della sempre infaticabile Barbara D’Urso, ...