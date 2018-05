Grillo | referendum per la zona euro

Il ritorno di Grillo : referendum sull'euroRenzi : sanno di non governare - sbroccano : Il garante di M5s rilancia l'idea di far esprimere gli italiani sulla zona euro. E poi aggiunge: "Oggi siamo nella post-democrazia". Immediata la replica dell'ex premier: "Per due mesi hanno fatto i bravi, 'gli istituzionali'. Oggi capiscono finalmente di non avere i numeri per Palazzo Chigi e quindi sbroccano ".

Grillo : “Legge elettorale decisa per impedirci di governare”. E sull’Euro : “Ho proposto referendum. Italia si esprima” : “La legge elettorale è stata decisa attorno a un tavolo per impedirci di governare. Allora che cos’è la democrazia? Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi raccoglie la maggioranza dei voti di governare”. E’ quanto ha dichiarato Beppe Grillo in un’intervista al francese ‘Putsch’. “Oggi siamo in post-democrazia – incalza Grillo per il quale – C’è stato un colpo di stato alla ...