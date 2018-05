Grillo | “Legge elettorale decisa per impedirci di governare” E sull’Euro | “Ho proposto

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 maggio 2018) “La leggeè stataattorno a un tavolo perdi governare. Allora che cos’è la democrazia? Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi raccoglie la maggioranza dei voti di governare”. E’ quanto ha dichiarato Beppein un’intervista al francese ‘Putsch’. “Oggi siamo in post-democrazia – incalzaper il quale – C’è stato un colpo di stato alla rovescia. Si è usata la democrazia per distruggerla. Di fatto, a causa di una leggeci siamo ritrovati – già lo sapevamo – in un’impasse”. Nell’intervista, il fondatore del Movimento 5 stelle parla anche di Europa, Euro e politica economica: “Se noi siamo un’unione di paesi, dovremmo condividere. Perché ci sono due economie…quella del Nord e del Sud. E noi, gli Italiani, noi siamo nel Sud”, argomenta ...