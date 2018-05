Grillo | l elettorale per no a governo 5S

Grillo : legge elettorale fatta a tavolino per non farci governare : Roma, 4 mag. , askanews, In Italia c'è stato un 'colpo di stato all'incontrario' ed è stata fatta 'a tavolino' una legge elettorare per impedire al Movimento cinque stelle di governare. L'ha affermato ...

Grillo : “Legge elettorale decisa per impedirci di governare”. E sull’Euro : “Ho proposto referendum. Italia si esprima” : “La legge elettorale è stata decisa attorno a un tavolo per impedirci di governare. Allora che cos’è la democrazia? Io non lo so, ma la democrazia dovrebbe consentire a chi raccoglie la maggioranza dei voti di governare”. E’ quanto ha dichiarato Beppe Grillo in un’intervista al francese ‘Putsch’. “Oggi siamo in post-democrazia – incalza Grillo per il quale – C’è stato un colpo di stato alla ...

Cosa ha da dire Beppe Grillo su Pd - FI e legge elettorale : Roma, 30 apr. , askanews, 'Come prendere una batosta storica e continuare a fare le maestrine sfruttando l'energia di chi ti ha appena sconfitto'. Beppe grillo firma un articolo sul suo blog dal ...

Luigi Di Maio - Beppe Grillo chiude la campagna elettorale M5s : 'Altri partiti sciolti come diarrea' : Finale quasi kennedyano: 'La vera filosofia della politica non è fare cose straordinarie, ma impedire che si facciano delle cazzate. La nostra grande vittoria è che li abbiamo costretti ad inseguirci ...